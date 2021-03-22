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В Красноярске выступит один из лучших виолончелистов России Алексей Жилин

В Красноярске выступит один из лучших виолончелистов России Алексей Жилин
Иллюстрация: Красноярский камерный оркестр

Концерт пройдет в рамках Красноярской струнной творческой школы в Большом академическом концертном зале Сибирского института искусств (Ленина, 22) 23 марта

#НОВОСТИ

Алексей Жилин - один из самых ярких и талантливых виолончелистов своего поколения. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат двух десятков международных конкурсов, в том числе главных виолончельных состязаний мира. В 2018 году получил первую премию Международного конкурса им. И. Брамса (Австрия) сразу в двух номинациях «Виолончель» и «Камерный ансамбль». Единственный представитель российской виолончельной школы, ставший полуфиналистом первого в истории международного виолончельного конкурса им. Королевы Елизаветы в Брюсселе (2017).

Алексей Жилин хорошо известен и красноярским любителям музыки – он выступал в Красноярске как солист, а также в составе квартета имени Давида Ойстраха.

В этот раз он сыграет с Красноярским камерным оркестром несколько произведений венского классика Йозефа Гайдна и чешского композитора Давида Поппера.

 

Автор: Наталья Кобец
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