Военные установили в Саянах баннер с благодарностью врачам

Окружной этап соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш» завершились в Красноярском крае. Они проходили на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки».

«Саянский марш» - это один из этапов отбора военных спортсменов на Армейские международные игры - 2021. В течение двух дней конкурсанты отрабатывали задания по поиску пострадавшего на лыжах, подъему его по склону и спуску по веревке, транспортировке человека из пострадавшего района и различным способам передвижения по горной местности, а также выполнили некоторые специальные задачи, включая прохождение 50-километрового горного маршрута со скоростным спуском.

После завершения соревновательной программы военнослужащие Центрального военного округа поднялись на гору высотой 2000 метров в Западном Саяне над уровнем моря и растянули баннер «Спасибо врачам!». Таким образом они решили поддержать медиков, которые борются с коронавирусом, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: военнослужащие 201-й военной базы, соединений специального назначения, дислоцированных в Самаре и Новосибирске, а также горной мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Туве. Все эти подразделения привлекаются к работе в горной местности.

Победителем окружного этапа стала команда соединения специального назначения из Самарской области.