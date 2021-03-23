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Темпы роста потребкредитов в Красноярском крае оказались почти втрое меньше общероссийских

Темпы роста потребкредитов в Красноярском крае оказались почти втрое меньше общероссийских
Автор фото: Anna Tis. Иллюстрация: pexels.com

В результате эти займы показали самый низкий прирост среди сибирских регионов. А вот средний размер такого кредита в крае оказался одним из самых больших в СФО.

#НОВОСТИ
В феврале 2021 года средний размер потребительского кредита в Красноярском крае вырос по отношению к февралю 2020-го на 12,4% и составил 219 448 рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
Это самый низкий показатель прироста из шести территорий Сибирского федерального округа, попавших в тридцатку регионов РФ с самыми большими объемами потребкредитования. Максимальное же увеличение было отмечено в Кемеровской области — 18,7%. Самые же большие займы подобного рода брали в Новосибирской области — 232 102 рубля.
 
По стране же средний размер потребкредита в феврале 2021 года составлял 264,8 тысячи рублей, что на 32,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Такой рост происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов и обусловлен консервативным подходом банков к розничному кредитованию: потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга которых находятся на высоком уровне. Соответственно, таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы», — поясняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Автор: Евгений Волошинский
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