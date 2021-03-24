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В Красноярском крае снизился спрос на новые автомобили

В Красноярском крае снизился спрос на новые автомобили
Иллюстрация: pixabay.com

Агентство «АТОСТАТ» опубликовало данные по продажам новых машин в феврале этого года. Краю далеко до лидеров. Хотя объемы кредитования продолжают расти.

#НОВОСТИ
В феврале 2021 года в Красноярском крае было продано 1 338 новых автомобилей. Это на 8,8% меньше, чем в феврале 2020-го, рассказали в «АВТОСТАТе».
 
По Сибири край идет на третьем месте по объемам продаж. Лидируют же Новосибирская (1 541) и Кемеровская (1 446) области. Причем, если на Кузбасе показатели снизились на 4,2%, то в Новосибирской области выросли на 19,7%.
 
По России же Красноярский край идет по количество проданных новых машин на 23 месте, а по степени снижения — на втором (сразу за Москвой). В тройке лидеров же по продажам в стране традиционно Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
 
Примечательно, что при снижении количества проданных новых автомобилей в крае продолжает расти спрос на автокредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, в феврале 2021 года подобных займов в регионе было выдано 921 единица, что на 12,7% больше, чем в этом же месяце прошлого года.
 
В целом же по стране количество выданных автокредитов увеличилось на 5,3% — до 72,6 тысячи единиц. Новых же автомобилей было продано 111,5 тысячи — +1,3% к результатам прошлогоднего февраля.
Автор: Евгений Волошинский
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