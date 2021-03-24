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Рестораторам на проспекте Мира в Красноярске предлагают прирасти уличным форматом

Рестораторам на проспекте Мира в Красноярске предлагают прирасти уличным форматом
Иллюстрация: trk7.ru

Такой подход предполагается реализовывать в период перекрытия центрального проспекта Красноярска в летнее время. Предприниматели своего ответа пока не дали.

#НОВОСТИ
Городские власти Красноярска ведут переговоры владельцами кафе на проспекте Мира на предмет того, чтобы они обслуживали посетителей на улице во время летних перекрытий участка проспекта. Об этом DK.RU рассказали в администрации Центрального района Красноярска.
 
О том, чтобы летом часть проспекта Мира от улицы Перенсона до Диктатуры Пролетариата сделать пешеходной на выходных и в праздники, говорят довольно давно. На днях мэр города Сергей Ерёмин снова вернулся к этой теме.
 
Как говоря в районной администрации, на этом участке расположено 19 кафе. Им-то и предложено дополнить свои заведения уличным форматом.
Кто-то из предпринимателей уже заинтересовался этим предложением, кто-то еще думает. Так или иначе вопрос пока не решен», — говорят в Центральной администрации.
Аналогично обстоят дела и с вопросом о перекрытии проспекта Мира — он прорабатывается, но власти полагают, что скорее всего решение будет положительным. Если так и произойдет, то улица на обозначенном участке с 28 мая и по сентябрь будет превращаться в пешеходную на выходных и праздниках. В остальное время движение по ней будет проходит в обычном режиме.
Автор: Евгений Волошинский
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