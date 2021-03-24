Рестораторам на проспекте Мира в Красноярске предлагают прирасти уличным форматом

Такой подход предполагается реализовывать в период перекрытия центрального проспекта Красноярска в летнее время. Предприниматели своего ответа пока не дали.

Городские власти Красноярска ведут переговоры владельцами кафе на проспекте Мира на предмет того, чтобы они обслуживали посетителей на улице во время летних перекрытий участка проспекта. Об этом DK.RU рассказали в администрации Центрального района Красноярска.

О том, чтобы летом часть проспекта Мира от улицы Перенсона до Диктатуры Пролетариата сделать пешеходной на выходных и в праздники, говорят довольно давно. На днях мэр города Сергей Ерёмин снова вернулся к этой теме.

Как говоря в районной администрации, на этом участке расположено 19 кафе. Им-то и предложено дополнить свои заведения уличным форматом.

Кто-то из предпринимателей уже заинтересовался этим предложением, кто-то еще думает. Так или иначе вопрос пока не решен», — говорят в Центральной администрации.

Аналогично обстоят дела и с вопросом о перекрытии проспекта Мира — он прорабатывается, но власти полагают, что скорее всего решение будет положительным. Если так и произойдет, то улица на обозначенном участке с 28 мая и по сентябрь будет превращаться в пешеходную на выходных и праздниках. В остальное время движение по ней будет проходит в обычном режиме.