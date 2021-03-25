«Аэрофлот» напрямую полетит из Красноярска в Симферополь

Новое направление вводится в рамках развития хаба компании на базе красноярского аэропорта. Это будет субсидируемый рейс, но получить льготную цену смогут не все.

Новая полетная программа стартует 2 июня 2021 года Об этом рассказали в Министерстве транспорта Красноярского края.

Судя по данным, представленным в расписании красноярского аэропорта, полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и средам. Позже, с 4 июня, рейсы начнут выполнятся и по пятницам, а с 5 июня — и по субботам. Вылет в 18:00. Прибытие в Симферополь — в 20:00.

Цены билетов будут начинаться с 7 000 рублей. Низкая стоимость объясняется тем, что этот рейс будет субсидироваться в рамках государственной программы обеспечения доступности воздушных перевозок на 2021 год. Льготная цена будет распространяться только на билеты эконом-класса, а приобрести их смогут только молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий их, дети-инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Последний рейс в этом направлении «Аэрофлот» совершит 30 октября 2021 года.

На днях «Аэрофлот» также открыл продажи билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска в Краснодар, Сочи и Благовещенск. Это сделано в рамках создания в аэропорту хаба авиакомпании.