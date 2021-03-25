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«Аэрофлот» напрямую полетит из Красноярска в Симферополь

«Аэрофлот» напрямую полетит из Красноярска в Симферополь
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Новое направление вводится в рамках развития хаба компании на базе красноярского аэропорта. Это будет субсидируемый рейс, но получить льготную цену смогут не все.

#НОВОСТИ
Новая полетная программа стартует 2 июня 2021 года Об этом рассказали в Министерстве транспорта Красноярского края.
 
Судя по данным, представленным в расписании красноярского аэропорта, полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и средам. Позже, с 4 июня, рейсы начнут выполнятся и по пятницам, а с 5 июня — и по субботам. Вылет в 18:00. Прибытие в Симферополь — в 20:00.
 
Цены билетов будут начинаться с 7 000 рублей. Низкая стоимость объясняется тем, что этот рейс будет субсидироваться в рамках государственной программы обеспечения доступности воздушных перевозок на 2021 год. Льготная цена будет распространяться только на билеты эконом-класса, а приобрести их смогут только молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий их, дети-инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
 
Последний рейс в этом направлении «Аэрофлот» совершит 30 октября 2021 года.
 
На днях «Аэрофлот» также открыл продажи билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска в Краснодар, Сочи и Благовещенск. Это сделано в рамках создания в аэропорту хаба авиакомпании.
Международный аэропорт Красноярск станет вторым базовым аэропортом „Аэрофлота“. Здесь на постоянной основе будет базироваться часть флота авиакомпании, созданы новые рабочие места для лётного и наземного персонала», — говорят в компании.
Автор: Евгений Волошинский
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