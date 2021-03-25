В Красноярском крае самые большие в Сибири лимиты по кредиткам

По этому показателю регион даже попал в первую десятку по России, оказавшись там не единственным представителем СФО. А вот по числу новых кредиток край единственный попал в ТОП-10.

Средний лимит по кредитным картам в Красноярском крае в феврале 2021 года оказался на уровне 75 461 рубль, что на 7,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По величине лимита край занимает седьмое место по России и первое по Сибирскому федеральному округу. Так же в первую десятку по стране попала Иркутская область (71 730 рублей). Она же делит с Красноярским краем и Башкирией 11 место по степени прироста.

В целом по России средний размер лимита по кредиткам в феврале 2021 года был равен 68,9 тысячи рублей. Это на 4% больше, нежели год назад.

Добавим, что Красноярский край в феврале этого года также оказался лидером в СФО по количеству новых кредитных карт, которых было выдано 21 302 (+3,1%). К тому же это десятое место по стране. Буквально следом шли Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области.