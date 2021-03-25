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Сенатор от Тувы предложила обкатать Стратегию-2030 на «бедных» регионах

Сенатор от Тувы предложила обкатать Стратегию-2030 на «бедных» регионах
Автор фото: Denis Mukimov/danlux.livejournal.com. Иллюстрация: www.skyscrapercity.com

Пилотными регионами внедрения стратегии социально-экономического развития до 2030 года (она же Стратегия изменений) могут стать десять субъектов Федерации с наиболее низкими показателями.

#НОВОСТИ

Об этом сообщила сенатор от Республики Тыва Дина Оюн на прошедшей Совете Федерации научно-практической конференции по актуальным вопросам совершенствования Стратегии пространственного развития РФ.

По итогам 2019 года для десяти регионов России с наиболее низкими показателями были разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития.

По мнению Дины Оюн, эти регионы могли бы стать пилотными площадками внедрения Стратегии-2030, сообщает ТАСС.

«Промелькнула в числе выступлений необходимость на каких-то пилотных регионах обкатать эту стратегию. Мне кажется, у нас в принципе пул этих регионов уже определен, их не надо как-то выбирать», - сказала она.

Среди «бедных» регионов – три сибирские территории: Республики Тыва и Алтай, а также Алтайский край. Кроме того в этот список вошли Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Карелия, Калмыкия, Курганская и Псковская области.

В то же время, считает Оюн, необходим перечень труднодоступных регионов, где необходимо форсированными темпами развивать транспортную и цифровую инфраструктуру, а также обратить внимание на приграничные регионы. Иными словами, на Туву.

Механизмы реализации Стратегии-2020 должны быть представлены председателю правительства России Михаилу Мишустину к 8 апреля.

 

 

Автор: Петр Савельев
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