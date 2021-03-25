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Разложить по кирпичикам: красноярцев научат правильно планировать постройку дома

Разложить по кирпичикам: красноярцев научат правильно планировать постройку дома
Иллюстрация: DK.RU

По словам экспертов, многие, кто мечтает приступить к возведению жилья на природе, допускают массу ошибок еще на стадии планирования.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

На специализированном мастер-классе красноярцев научат правильному подходу к строительству загородного дома. Подобную просветительскую деятельность в Красноярске ведет группа компаний «Мануфактура», прививая правильную культуру домостроения.

Мы ежемесячно проводим мастер-классы именно для тех потребителей, в планах которых созрело или еще только начинает созревать желание построить себе качественный и надежный дом. На таких семинарах мы стараемся раскрыть весь спектр вопросов, которые могут возникнуть у человека от этапа проектирования до строительства и отделки. Массу вопросов, которые волнуют и беспокоят человека, все его страхи и неуверенность - мы стараемся их снять. Сейчас мы активно приглашаем наших существующих клиентов, также в Красноярске проходит строительная выставка и мастер-классами очень интересуются. Количество мест ограничено, но мы с радостью ответим на вопросы и в индивидуальном режиме», — рассказал коммерческий директор «КирпичЦентра», партнер группы компаний «Мануфактура», Владимир Корниенко.

Актуальных вопросов действительно много: что делать раньше — с чего начать: искать строителя или проектировщика? Брать ипотеку на строительство и под какие условия? Что лучше: готовый проект или индивидуальный? Какой дом выгодно построить одноэтажный или двухэтажный, какие есть плюсы и минусы в строительстве одноэтажного либо двухэтажного дома? Как правильно выбрать стеновой материалы и на чем можно экономить? Каковы секреты планировочных решений? Сколько квадратов должен быть дом для семьи из 4 человек? 

Разложить по кирпичикам: красноярцев научат правильно планировать постройку дома 1

На эти и на другие вопросы ответят специалисты, чтобы еще на этапе решения о строительстве желающие знали основные важные моменты и превратили строительство в легкий и увлекательный процесс!         

Уточнить информацию по мастер-классу можно в самой компании. Она располагается по адресу ул. Дальняя,1. Творческое пространство «Мануфактура»

Автор: Петр Савельев
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