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В производстве пива стали использовать меньше воды

В производстве пива стали использовать меньше воды
Иллюстрация: pixabay.com

Ее расход сократился почти на 10%. Таким образом ведущие пивоваренные компании заявляют о своем бережном отношении к водным ресурсам. Правда, об экономике процесса молчат.

#НОВОСТИ
За 2020 год компании HEINEKEN, «Балтика» и AB InBev Efes сократили расход воды при производстве пива с 3,08 гл/гл (100 литров воды на 100 литров пива) до 2,79 гл/гл. А за последние пять лет общий объем сохраненной ими воды составил около 2,4 млрд литров. Об этом рассказали в Ассоциации производителей пива, в которую входят эти предприятия.
Ключевыми шагами пивоваренных компаний в России по формированию ответственного отношения промышленности к водным ресурсам стали проекты на крупнейших заводах по производству пива и обязательства по снижению уровня потребления воды для производственных нужд, а также по потере и повторному использованию воды», — говорят в АПП.
К примеру, в рамках этой работы на «Балтике» за 1,6 млрд рублей построили биологические очистные сооружения для сточных вод. В AB InBev Efes сделали ставку на экономию в производственных процессах (упаковке, мойке оборудования, собственно пивоварение). Примерно по тому же пути пошли и в HEINEKEN, дополнив его повторным использованием воды для технических нужд.
 
 
Как эти мероприятия по сохранению водных ресурсов сказались на экономике предприятий, входящих в эти компании и на себестоимости пенного напитка, члены АПП предпочитают не говорить.
Автор: Евгений Волошинский
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