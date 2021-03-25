В производстве пива стали использовать меньше воды

Ее расход сократился почти на 10%. Таким образом ведущие пивоваренные компании заявляют о своем бережном отношении к водным ресурсам. Правда, об экономике процесса молчат.

За 2020 год компании HEINEKEN, «Балтика» и AB InBev Efes сократили расход воды при производстве пива с 3,08 гл/гл (100 литров воды на 100 литров пива) до 2,79 гл/гл. А за последние пять лет общий объем сохраненной ими воды составил около 2,4 млрд литров. Об этом рассказали в Ассоциации производителей пива, в которую входят эти предприятия.

Ключевыми шагами пивоваренных компаний в России по формированию ответственного отношения промышленности к водным ресурсам стали проекты на крупнейших заводах по производству пива и обязательства по снижению уровня потребления воды для производственных нужд, а также по потере и повторному использованию воды», — говорят в АПП.

К примеру, в рамках этой работы на «Балтике» за 1,6 млрд рублей построили биологические очистные сооружения для сточных вод. В AB InBev Efes сделали ставку на экономию в производственных процессах (упаковке, мойке оборудования, собственно пивоварение). Примерно по тому же пути пошли и в HEINEKEN, дополнив его повторным использованием воды для технических нужд.

Как эти мероприятия по сохранению водных ресурсов сказались на экономике предприятий, входящих в эти компании и на себестоимости пенного напитка, члены АПП предпочитают не говорить.