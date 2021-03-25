МТС «оцифровала» отдаленные месторождения в Эвенкии

МТС обеспечила мобильным интернетом и голосовой связью отдаленные участки Куюмбинского и Терско-Камовского нефтегазовых месторождений в Эвенкии, разработку которых ведет «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Теперь вахтовики, которые там работают, получили возможность оперативно решать производственные вопросы, а также выходить на связь с родными.

МТС обеспечила связью участки добычи нефти, а также территории, где ведется строительство и обустройство скважин Куюмбинского и Терско-Камовского нефтегазовых месторождений с помощью высокотехнологического решения на основе фемтосот. Сигнал поступает благодаря спутниковой связи, и затем распределяется через фемтосоту, обеспечивая устойчивую голосовую связь и мобильный интернет в тех местах, где иное решение невозможно. Реализованное решение позволит вахтовикам, которые работают на отдаленных участках, оперативно решать рабочие вопросы, предоставлять фотоотчеты о проделанной работе, получать консультации с помощью видеосвязи онлайн или через фото- и видеоинструкции.