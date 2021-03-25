МТС «оцифровала» отдаленные месторождения в Эвенкии
МТС обеспечила мобильным интернетом и голосовой связью отдаленные участки Куюмбинского и Терско-Камовского нефтегазовых месторождений в Эвенкии, разработку которых ведет «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
Теперь вахтовики, которые там работают, получили возможность оперативно решать производственные вопросы, а также выходить на связь с родными.
МТС обеспечила связью участки добычи нефти, а также территории, где ведется строительство и обустройство скважин Куюмбинского и Терско-Камовского нефтегазовых месторождений с помощью высокотехнологического решения на основе фемтосот. Сигнал поступает благодаря спутниковой связи, и затем распределяется через фемтосоту, обеспечивая устойчивую голосовую связь и мобильный интернет в тех местах, где иное решение невозможно. Реализованное решение позволит вахтовикам, которые работают на отдаленных участках, оперативно решать рабочие вопросы, предоставлять фотоотчеты о проделанной работе, получать консультации с помощью видеосвязи онлайн или через фото- и видеоинструкции.
У МТС накоплен большой опыт работы в сложных погодных и географических условиях. В Красноярском крае с его огромной площадью есть зоны с экстремальным климатом, где связь с «большой землей» особенно важна, но обеспечить ее непросто. Тем не менее, вопрос этот решаем, и один из рабочих вариантов – применение фемтосот. Конструктивные особенности оборудования таковы, что оно выдерживает низкие температуры, а это важно для работы в нашем регионе», - отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.