Россети в Красноярске вернулись к очному формату работы

С наступлением пандемии COVID-19 компания переключила все свои клиентские офисы на работу дистанционно. Сейчас ситуация с заболеваемостью стабилизируется.

Красноярский филиал компании «Россети Сибирь» («Красноярскэнерго») возобновил прием посетителей в очном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На работу дистанционно компания перешла в период пандемии, чтобы не обрывать связь с потребителями, не подвергая опасности их здоровье. В результате, за неполный год количество обращений, принятых через интернет-приемную энергокомпании, выросло в 3 раза — 3 724 в 2019 году до 11 041 в 2020-м.

Сейчас, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется, а число заболевших снижается, было решено перевести красноярский Центр обслуживания потребителей и все его отделения в очный режим работы с соблюдением всех необходимых мер предосторожности: масочного режима, дистанции между клиентами, обработки антисептиками.

Наши специалисты всегда готовы помочь каждому из обратившихся и детально разобраться в ситуации. А с переходом на очный режим все вопросы будут решаться еще быстрее и качественнее», — говорит начальник департамента взаимодействия с клиентами «Красноярскэнерго» Светлана Роот.

Напомним, что основной офис центра обслуживания потребителей в Красноярске находится на проспекте Свободный, 66А (остановка «ГПТУ»). Работает он по будням с 8:00 до 17:00, без перерыва на обед.