РУСАЛ назвал сумму инвестиций в развитие Сибири

Компания отмечает, что за последние годы реализовала ряд крупных инвестпроектов в Сибири, общий объем вложений превышает шесть миллиардов долларов США.

Значительный объем средств инвестирован в развитие предприятий, располагающихся в Красноярском крае. В частности, весной 2019 года была запущена в промышленную эксплуатацию первая очередь Богучанского алюминиевого завода, который является частью Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), совместного проекта РУСАЛа и «РусГидро». Бюджет строительства первой серии БоАЗ, начатого еще основателем компании Олегом Дерипаска, мощностью 298 тыс. т в год составил $1,69 млрд долларов. Почти $900 млн в 2020 году направлены на строительство предприятий в Иркутской области – Тайшетского алюминиевого завода и Тайшетской анодной фабрики. В 2021 году компания намерена заняться модернизацией Саяногорского алюминиевого завода, на эти цели предусмотрено порядка $1-1,1 млрд.

Четыре миллиарда рублей в 2020 году РУСАЛ выделил на строительство семи медицинских клиник в Хакасии, Иркутской области, Красноярском крае и на Урале. Госпитали, оборудованные самой современной медтехникой, появились в в том числе в Ачинске и Богучанах. После открытия клиники работали как ковидные госпитали, но по мере нормализации эпидемической обстановки перепрофилировались и стали структурными подразделениями городских больниц. Строительство и оснащение медцентров в Красноярском крае обошлось компании в миллиард рублей.

Как отмечает пресс-служба РУСАЛа, в развитие частично вкладываются дивиденды, полученные от «Норникеля».