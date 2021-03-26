В Красноярске снизился спрос на микрозаймы

Похожая динамика складывается по всей стране. Хотя в годовой перспективе все же отмечается рост. Красноярский край в этом отношении несколько отстает от страны в целом

В феврале 2021 года в Красноярском крае было выдано 39 524 микрозайма. Это на 3,5% меньше, чем в январе этого же года, но на 10,6% больше, чем в феврале 2020. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

По количеству выданных «займов до зарплаты» край идет на втором месте в Сибири (на первом Кемеровская область с 54 296 микрозаймами) и на 12 в России. В январе регион занимал те же позиции.

В целом по стране за февраль 2021 года было выдано 1,79 млн микрозаймов, что на 15,5% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года и на 6,5% меньше, чем в январе этого.

Добавим, что по итогам 2020 года в Красноярском крае вдали 419 857 микрозаймов, что на 2,3% меньше, чем в 2019-м. По стране эти цифры были на уровне 18,78 млн и 0,9% соответственно.