Стратегические проекты «Норникеля» усилили новыми кадрами

Эффективная реализация инвестиционной и экологической программ компании, за которые и будут отвечать назначенные топ-менеджеры, является ее приоритетом.

В компании «Норникель» назначили вице-президента по управлению инвестиционными проектами и вице-президента по экологии и промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе металлургической корпорации.

Теперь за инвестпроекты компании будет отвечать назначен Андрей Амбарцумян, который ранее возглавлял департамент управления стратегическими проектами. Главным же по экологии и промбезопасности будет Станислав Селезнев, ранее занимавший должность директора одноименного департамента.

Функционально новые вице-президенты будут подчиняться старшему вице-президенту — руководителю блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения Сергею Дубовицкому.

Эти должности введены в компании впервые. Так «Норникель» хочет усилить важнейшие направления развития компании.

Эффективная инвестиционная и экологическая политика — важнейшие приоритеты „Норникеля“. Мы фокусируемся на них, чтобы достичь нашей глобальной цели — создать современное, безопасное, экологически чистое производство и обеспечить устойчивый рост бизнеса», — говорит Сергей Дубовицкий.

Напомним, что инвестиционная программа «Норникеля» предусматривает комплексное обновление имеющихся и строительство новых мощностей, а также реализацию экологической программы.