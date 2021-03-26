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Стратегические проекты «Норникеля» усилили новыми кадрами

Стратегические проекты «Норникеля» усилили новыми кадрами
Иллюстрация: sgnorilsk.ru

Эффективная реализация инвестиционной и экологической программ компании, за которые и будут отвечать назначенные топ-менеджеры, является ее приоритетом.

#НОВОСТИ
В компании «Норникель» назначили вице-президента по управлению инвестиционными проектами и вице-президента по экологии и промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе металлургической корпорации.
 
Теперь за инвестпроекты компании будет отвечать назначен Андрей Амбарцумян, который ранее возглавлял департамент управления стратегическими проектами. Главным же по экологии и промбезопасности будет Станислав Селезнев, ранее занимавший должность директора одноименного департамента.
 
Функционально новые вице-президенты будут подчиняться старшему вице-президенту — руководителю блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения Сергею Дубовицкому.
 
Эти должности введены в компании впервые. Так «Норникель» хочет усилить важнейшие направления развития компании.
Эффективная инвестиционная и экологическая политика — важнейшие приоритеты „Норникеля“. Мы фокусируемся на них, чтобы достичь нашей глобальной цели — создать современное, безопасное, экологически чистое производство и обеспечить устойчивый рост бизнеса», — говорит Сергей Дубовицкий.
Напомним, что инвестиционная программа «Норникеля» предусматривает комплексное обновление имеющихся и строительство новых мощностей, а также реализацию экологической программы.
Автор: Александр Вознесенский
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