Экспертное слово «Мясничего»: специалисты компании выступят на форуме

На Международном форуме «ПродЭскпо» сибиряки поделятся опытом создания мощной и успешной розничной сети, примут участие в конференции по мясопереработке, B2B и взаимодействию с маркетплейсами.

Выступление генерального директора Романа Гольдмана и передовых специалистов Goldman Group, куда входит «Мясничий» состоятся 13 и 14 апреля в рамках внутренних форумов «ПродЭкспо». Первый - «Поставщик в сети». Здесь пойдет речь о грамотном планировании поставок, организации логистики и непосредственно об изготовлении продукта. Это выступление будет уникальным, ведь сибирский спикер станет единственным производителем на площадке. Представителям сетей и аналитикам Роман Гольдман расскажет обо всех сопутствующих тонкостях выпуска продукции, несомненных плюсах, подводных камнях.

Второй форум «Формула успеха розничного магазина». Еще одно направление, где сомневаться в экспертности Торгового дома не приходится. Недаром «Мясничий» был удостоен звания «Лучший магазин России» на крупнейшем отраслевом конкурсе.

В рамках «Формулы успеха» красноярцы расскажут, как прокачать доставку, апгрейдить сервис и перевести клиентов в онлайн.

Это не первый случай, когда Торговый дом «Мясничий» расскажет о своих профессиональных секретах. Например, минувшей зимой опыт ведения мясного бизнеса оказался весьма востребованным среди представителей бизнес-сообщества. По запросу организаторов конгресса «Недели ритейла» был собран пул полезных кейсов из побед и ошибок, анализ которых позволил компании укрепить лидерские позиции в мясном ритейле. Тогда сибиряки рассказали, как выбрать надежного поставщика, от чего зависит успех сотрудничества с другими сетями и действительно ли формат магазина влияет на прибыль. Самым актуальным стал вопрос о том, как добиться роста сети в условиях новой экономической реальности.

С тех пор прошла пара месяцев, однако и за это краткое время «Мясничий» успел сделать еще несколько шагов вперед. Это коснулось области ассортимента – постоянное расширение, географии поставок – новые партнеры, маркетинговых решений, развития франчайзинга.

Часть тем будет затронута и на «ПродЭкспо - 2021», где «Мясничий» стал постоянным участником. Начиная с 2019 года, Торговый дом активно участвует в мероприятиях форума, делится набранным опытом и завоевывает высшие награды за качество продукции, обходя конкурентов со всех регионов России.

В этом году участие подтвердили 2660 экспонентов из 73 стран, включая 120 федеральных и региональных розничных сетей.