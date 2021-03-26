В Красноярске продается крупный торговый центр на Красрабе

Продавцом выступает банк, у которого этот торгово-выставочный центр находится в залоге. Сейчас за него хотят получить немногим меньше полумиллиарда рублей.

Торгово-выставочный центр «Республика» выставлен на продажу. Соответствующее объявление появилось в перечне банковских залоговых лотов на портале « Финансист ».

Лот состоит из шести объектов недвижимости: трех действующих зданий, двух сооружений и железнодорожного тупика. Площадь, которую можно сдать в аренду составляет 28 тыс. кв. метров.

Продавцом выступает банк « Открытие », которому этот комплекс, по всей видимости, достался за долги. Каков их объем, в банке не говорят, ссылаясь на банковскую тайну. Назначенная цена за «Республику» — 474 614 400 рублей.

Кто раньше являлся владельцем этого объекта недвижимости, выяснить не удалось. Однако, как рассказал DK.RU на правах анонимности один из экс-арендаторов «Республики», у этого комплекса было несколько собствеников, владевших разными помещениями. Также он пояснил, что съехал оттуда из-за низкой проходимости этого торгового центра.