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В Красноярске продается крупный торговый центр на Красрабе

В Красноярске продается крупный торговый центр на Красрабе
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Продавцом выступает банк, у которого этот торгово-выставочный центр находится в залоге. Сейчас за него хотят получить немногим меньше полумиллиарда рублей.

#НОВОСТИ
Торгово-выставочный центр «Республика» выставлен на продажу. Соответствующее объявление появилось в перечне банковских залоговых лотов на портале «Финансист».
 
Комплекс расположен в Ленинском районе Красноярска на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», 27 стр.4, неподалеку от гипермаркетов «Леруа Мерлен» и «Мега». Он является одним из крупнейших ТЦ краевого центра, где продают различные предметы интерьера. Якорные и ключевые арендаторы: Askona, «Орматек», ЮВАЮ, Lazurit и т.д.
 
Лот состоит из шести объектов недвижимости: трех действующих зданий, двух сооружений и железнодорожного тупика. Площадь, которую можно сдать в аренду составляет 28 тыс. кв. метров.
 
Продавцом выступает банк «Открытие», которому этот комплекс, по всей видимости, достался за долги. Каков их объем, в банке не говорят, ссылаясь на банковскую тайну. Назначенная цена за «Республику» — 474 614 400 рублей.
 
Кто раньше являлся владельцем этого объекта недвижимости, выяснить не удалось. Однако, как рассказал DK.RU на правах анонимности один из экс-арендаторов «Республики», у этого комплекса было несколько собствеников, владевших разными помещениями. Также он пояснил, что съехал оттуда из-за низкой проходимости этого торгового центра.
Автор: Евгений Волошинский
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