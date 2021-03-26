В Красноярске продается крупный торговый центр на Красрабе
Продавцом выступает банк, у которого этот торгово-выставочный центр находится в залоге. Сейчас за него хотят получить немногим меньше полумиллиарда рублей.
Торгово-выставочный центр «Республика» выставлен на продажу. Соответствующее объявление появилось в перечне банковских залоговых лотов на портале «Финансист».
Комплекс расположен в Ленинском районе Красноярска на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», 27 стр.4, неподалеку от гипермаркетов «Леруа Мерлен» и «Мега». Он является одним из крупнейших ТЦ краевого центра, где продают различные предметы интерьера. Якорные и ключевые арендаторы: Askona, «Орматек», ЮВАЮ, Lazurit и т.д.
Лот состоит из шести объектов недвижимости: трех действующих зданий, двух сооружений и железнодорожного тупика. Площадь, которую можно сдать в аренду составляет 28 тыс. кв. метров.
Продавцом выступает банк «Открытие», которому этот комплекс, по всей видимости, достался за долги. Каков их объем, в банке не говорят, ссылаясь на банковскую тайну. Назначенная цена за «Республику» — 474 614 400 рублей.
Кто раньше являлся владельцем этого объекта недвижимости, выяснить не удалось. Однако, как рассказал DK.RU на правах анонимности один из экс-арендаторов «Республики», у этого комплекса было несколько собствеников, владевших разными помещениями. Также он пояснил, что съехал оттуда из-за низкой проходимости этого торгового центра.