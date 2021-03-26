Краевой фонд капремонта выплатит компенсацию за затопленную квартиру

Краевой фонд капремонта считает, что ответственность за качество произведенных работ несет подрядчик. Суд считает, что дух закона оставляет конечную ответственность на заказчике.

ИА «Запад24» сообщает, что в деле о затопленной после ремонта квартире поставлена точка — победил простой владелец затопленной квартиры.

Дело развивалось так — после проведенного капремонта сетей тепло- и водоснабжения на трубе появился «свищ», через который затопил чердак, а далее и квартиру на верхнем этаже.

Владелица квартиры в Красноярске обратилась напрямую к Фонду с претензией о возмещении ущерба — в результате ЧП были повреждены «имущество и отделка жилища». Ответа от Фонда на претензионное письмо гражданка не получила.

Представитель «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края» на судебное заседание не явился, в письменном отзыве объяснив, что "ответственность за инцидент лежит на подрядчике, непосредственно осуществлявшем работы», и все претензии просит отправить по этому адресу, а Фонд ответственности "за действия третьих сторон" не несет.

Представители третьих сторон, участвующих в процессе распределения тендеров и контроля за исполнением, на судебном заседание также решили не появляться:

МКУ города Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» — это оператор, которому Фонд предоставляет полномочия по поиску подрядчика на выполнение работ;

«МУК Красноярская» — это управляющая компания, которая прежде всего заинтересована в том, чтобы контролировать ход работ;

ООО «Реставрация СТК» — представители подрядчика также решили не тратить безвозвратный ресурс — время.

В итоге

«В ходе разбирательства установлено, что "Региональный оператор" в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан, в частности, привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего имени соответствующие договоры, предусматривающие в том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами (п. 3 ч. 2); контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации (п. 4 ч. 2); нести ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений (п. 11 ч. 2)», — говорится в решении суда.

Что это значит

Региональный оператор, по мнению суда, несет ответственность перед собственниками помещений в доме за брак и другие неудобства при выполнении работ подрядными организациями (ст. 182 ЖК РФ).

Поэтому суд удовлетворил требования истца о взыскании материального ущерба на 143,5 тыс. рублей, а также расходов на проведение экспертизы и государственной пошлины.

Доводы руководства Фонда о том, что он является «безответственным», суд признал ошибочными.

Решение было оспорено Фондом в апелляционном порядке и оставлено без изменений.