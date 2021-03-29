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Перевозки грузов контейнерами по КрасЖД выросли более чем вдвое

Перевозки грузов контейнерами по КрасЖД выросли более чем вдвое
Иллюстрация: assets.bwbx.io

Основная долю в них заняли грузы, которые везли из Хакасии в Иркутскую область. Их объем увеличился более чем в четверо. ТАкже популярным направлением был Дальний Восток.

#НОВОСТИ
За два первых месяца 2021 года по Красноярской железной дороге перевезено внутри страны 59,5 тысяч тонн грузов. Это в 2,2 раза больше, чем за такой же срок в прошлом году, сообщили в пресс-службе магистрали.
 
Более двух третей от этого объема — 39,9 тысяч тонн — пришлось на графитированные и угольные электроды, которые везли с Саяногорского алюминиевого завода на Тайшетский алюминиевый завод. За январь-февраль 2021 года их было перевезено почти в 4,5 раза больше, чем в эти же месяцы годом ранее.
 
Помимо этого выросли объемы отправки:
  • угля активированного — 2 тыс. тонн (+42,5%);
  • фанеры клееной — 444,2 тонн (рост в 2,3 раза);
  • строительных материалов — 776,2 тонн (+83%);
  • оборудования и запчастей — 146,8 тонн (+25%);
  • изделий из пластмассы — 497,3 тонн (рост почти в 2 раза).
Чаще всего в означенном периоде грузы контейнерами перевозили в рамках Сибирского федерального округа, а также в направлении Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.
Автор: Евгений Волошинский
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