Вышел мартовский номер «ДК»: готовимся к КЭФ

Главная тема номера – возвращение в деловую и политическую повестку Красноярского экономического форума. Мы напомним о ключевых проектах «Енисейской Сибири» и основных направлениях дискуссий.

Этот номер будет распространяться на основной площадке КЭФ. Напомним, в этот раз форум пройдет в гибридном режиме – сочетании офлайн и онлайн-форматов.

Также в свежем выпуске – несколько слов о женском бизнесе: существует ли он как явление, имеет ли какие-то специфические черты. Мы представляем и фотопроект центра «Мой бизнес» - портреты тринадцати предпринимательниц, чьи компании развиваются при помощи краевых и федеральных программ.

«Люди на обложке» - семейная пара Анастасия и Илья Ермиловы, которые еще и ведут совместный бизнес, помогая своим клиентам решить финансовые и жилищные проблемы.

Еще в номере – советы и рекомендации от финансовых партнеров «ДК», подведение экономических итогов года от крупных промышленных компаний, вкусные лайфхаки от красноярских рестораторов (только читатели «бумажного» номера смогут получить приглашение на дегустацию в одно из заведений города) и многое другое.

Мартовский номер журнала, как обычно, распространяется по адресной подписке, в ресторанах города, а также на Красноярском экономическом форуме. ПДФ-версию можно полистать здесь.