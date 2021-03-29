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ИП могут бесплатно оформить корпоративную карту в Банке «Левобережный»

ИП могут бесплатно оформить корпоративную карту в Банке «Левобережный»
Иллюстрация: Банк «Левобережный»

Ранее выпуск таких карт был доступен лишь для юридических лиц, а индивидуальные предприниматели могли пользоваться только бизнес-картами. Можно выбрать из трех платежных систем.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

С помощью корпоративных карт можно проводить почти все виды расчетных и хозяйственных операций, включая онлайн-платежи.

Банк заботится не только о доступности всех сервисов и продуктов вне зависимости от формы собственности клиентов, но и об их удобстве. Помимо того, что был настроен выпуск корпоративных карт для ИП, банк также отменил подачу заявлений на расчеты картой в интернете. Теперь опция по совершению дистанционных платежей подключается автоматически при оформлении карты.

Корпоративные карты открываются на имя материально ответственных лиц. Средства на них используются по мере необходимости в рамках установленных лимитов. Банк предоставляет полную информацию о движении денежных средств. При оплате по карте не взимается налог с продаж.

Функции корпоративной карты:

  • проведение безналичных операций в рублях, связанных с основной и хозяйственной деятельностью компании;
  • получение наличных в рублях и иностранной валюте на хозяйственные операции и оплату расходов, связанных с командированием сотрудников предприятия по России или за границу;
  • безналичная оплата в разной валюте командировочных и представительских расходов в РФ и за ее пределами.

Все опции представлены на сайте Банка «Левобережный». Юридические лица и ИП могут выбрать корпоративную карту «Мир», Visa или Mastercard. По вопросам обслуживания обращайтесь к специалистам по телефону 8-800-3333-555 или в отделениях банка.

 

Автор: Александр Вознесенский
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