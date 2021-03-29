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Растущие цены на металлопрокат потянут за собой недвижимость и затормозят госконтракты

Растущие цены на металлопрокат потянут за собой недвижимость и затормозят госконтракты
Иллюстрация: пресс-служба СЗМК

За последние шесть месяцев продукция из металла, используемая в строительстве, подорожала на две трети и останавливаться не собирается. В результате часть заказов по госконтрактам стала убыточной.

#НОВОСТИ
В 2021 году рост цен на недвижимость в Красноярском крае может еще больше ускориться. Причина в серьезном подорожании металлоконструкций, считает Директор Сосновоборского завода металлоконструкций и резервуарного оборудования Павел Сачков.
 
По его словам, уже сейчас за тонну листовой стали продавцы просят 75 тысяч рублей против 45 тысяч в октябре 2020 года. По рассчетам федерального портала недвижимости Urbanus, доля металла в каркасном домостроении достигает 14%. При таком росте цен на металлы, недвижимость может подорожать примерно на 6%.
 
Помимо это эксперты ожидают сложностей с реализацией госконтрактов в строительстве, в том числе инфраструктурном, из-за сбоев в поставках металлических изделий и убыточности по текущим проектам.
Ряд долгосрочных проектов в активе нашего предприятия сейчас стали убыточными, потому что контракты по ним подписаны еще по старым цена. В результате закупочная цена металлопроката практически сравнялась с обозначенной в контрактах стоимостью наших изделий, пересмотреть же ее закон не позволяет. Поэтому мы сейчас частенько отказываемся от участия в торгах по таким контрактам», — говорит Сачков.
Появление возможности менять условия строительных госконтрактов в этой части, могло бы решить проблему. И Минстрой даже выступил с такой инициативой, но пока она пройдет все этапы согласования и принятия, время может быть упущено и рынок ждет волна банкротств предприятий, изготавливающих металлоконструкции.
Автор: Евгений Волошинский
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