Формула женского бизнеса из четырех слагаемых

Для дам, которые только планируют начать свое дело, а также для тех, кто желает получить новый импульс, в Красноярске прошла Неделя женского предпринимательства.

За пять дней, проведенных в компании опытных бизнес-тренеров в красноярском центре «Мой бизнес», начинающие предпринимательницы превратили свои идеи в конкретные бизнес-планы: от мысли «хочу чем-то заняться, но не очень понимаю, чем» — к четкой последовательности действий: первое, второе, третье.

Между женским и мужским бизнесом разница не в процессах, а в психологии, — говорит бизнес-тренер женского форума, автор программы, утвержденной Минэкономразвития и посвященной женскому предпринимательству, Анна Киреева. — В России до сих пор существует много стереотипов относительно женщин, их реже поддерживают мужья, дети и родители, у них больше внутренних страхов. Женщины более загружены домашними обязанностями, они занимаются детьми и пожилыми родителями. И еще: женщины, как правило, перфекционистки. Если мужчина идет и пробует, то женщина хочет сделать все идеально».

Поэтому главная задача Недели женского предпринимательства, считает Анна, — избавить от страха сделать неверный шаг, стряхнуть лишний перфекционизм и внушить уверенность в себе и своих силах. Например, «здоровые» торты Ирины Бирдженюк прошли испытание не только семинарскими занятиями, где участницы разбирали суть бизнес-идеи, изучали каналы продвижения и прописывали бизнес-модель. Предпринимательницы продегустировали продукт и оценили его очень высоко.

Я очень увлечена идеей здорового питания, изготовления вкусных и полезных десертов, в которых нет консервантов, которые не проходят обработку высокой температурой, поэтому начала искать рецепты и делать «полезные» торты. Но не чувствовала уверенности в своих силах, в необходимости этого продукта, — рассказывает Ирина. — Благодаря неделе занятий с экспертами и откликам на мои торты я поняла, что это действительно классная идея, структурировала ее, составила план действий и с понедельника начну его воплощать».

Женщины приходят в бизнес в том случае, когда душа требует финансовой независимости и самореализации, особенно часто такое желание возникает в декрете (для таких бизнес-леди в центре «Мой бизнес» работает программа «Мама-предприниматель»). При этом бизнесом может стать хобби или решение проблемы, с которой женщина сталкивается как потребитель. Есть и классические варианты: сделать бизнесом свой уровень экспертизы — например, открыть собственную клинику, школу, консалтинговую компанию. Или же найти свободную нишу.

Логопед Анна Русских сейчас известна во всей России, вернее, созданное ею (при технической помощи мужа) мобильное приложение «Привет, логопед!». Идея родилась из желания помочь «разговорить» ребенка в раннем возрасте, чтобы избежать проблем с речью и мышлением ближе к школе. А в центре «Мой бизнес» Анна прошла серию образовательных программ, в том числе обучение по самозанятости. Кроме этого, как отмечает сама Анна, благодаря активной информационной поддержке о ее приложении узнало еще больше людей. Сейчас приложение помогает детям заговорить не только на русском, но и на английском языке, а продуктом пользуются уже более 250 тыс. человек.

На Неделе женского предпринимательства дамы показали разные варианты. Например, создание капсульной одежды для детей — подбор и пошив сезонного гардероба, где все вещи сочетаются друг с другом и не надо бегать по магазинам. Большое подспорье для работающих мам, особенно тех, у кого дети разного возраста. Или организация совместных покупок, объединенная идеей осознанного потребления.

Главное — не замахиваться сразу на большой проект, не вкладывать сразу много денег, — советует Анна Киреева. — Надо делать маленькие шажочки, тестировать свои идеи на окружении, можно начать с минимального продукта и посмотреть, попадает ли он в потребности».

Вообще, формула бизнеса проста:

• я делаю то, что люблю;

• умею делать (или нахожу людей, которые умеют это делать);

• это нравится людям;

• они готовы за это платить.

А поддержку — консультационную, организационную и даже финансовую — всегда готов предоставить центр «Мой бизнес».