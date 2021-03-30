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Марка Volkswagen делится первыми фактами о новом SUV – Taos

Марка Volkswagen делится первыми фактами о новом SUV – Taos
Иллюстрация: Volkswagen

Яркий дизайн Два двигателя на выбор: 110 л.с. или 150 л.с. Три варианта исполнения, а также специальная версия Широкий набор функционального оборудования

В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Его длина составит 4417 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1602 мм.

Дизайн Taos стремителен и динамичен. Необычный образ передней части и капот с мощным рельефом привлекают внимание, а рисунок светодиодных ходовых огней и световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа, добавляет облику технологичности. Внешний облик Taos дополняют колесные диски диаметром от 16’’ до 18’’ (в зависимости от комплектации), а также серебристые накладки на бамперах, трапециевидные фальш-патрубки выхлопных труб и черные или серебристые рейлинги на крыше.

Для российского рынка кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Среди функционального оснащения модели представлены: широкий набор систем помощи водителю IQ.Drive, адаптивные световые технологии IQ.Light, современные системы безопасности, пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль Climatronic, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, атмосферная подсветка, а также камера заднего вида с омывателем.

Модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получит принципиально новую мультимедийную систему с дисплеем диагональю 10”, интуитивным интерфейсом, отсылающим к быстродействующим современным смартфонам, поддержкой Bluetooth и App-Connect.

Для российского рынка модель будет предлагаться в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, в момент выхода на рынок для заказа будет доступна ограниченная серия JOY! – специальное исполнение Taos, базирующееся на версии Status и предлагающееся в цветах Energetic Orange и Cappuccino Beige. Интерьер специальной версии дополнен яркой декоративной отделкой в оранжевой цветовой гамме.

Каждую из комплектаций возможно будет дополнить пакетами с расширенным перечнем оборудования, а также рядом отдельных опций.

Информация о старте производства, комплектациях и ценах будет доступна позже.

 

Подробности уточняйте у официальных дилеров Volkswagen в Красноярске:
Медведь-Запад, ул. 9 Мая, 72; тел.: +7 (391) 222 1 777
Медведь АТЦ. Ул. Копылова, 57; тел.: +7 (391) 226-93-74

 

Автор: Александр Вознесенский
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