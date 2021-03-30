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Начало года красноярский общепит отметил падением оборота

Начало года красноярский общепит отметил падением оборота
Иллюстрация: pixabay.com

И в первый, и во второй месяцы года просадка была примерно одинаковая. Эксперты связывают это с тем, что еще не все предприятия вернулись на рынок, а некоторые и вовсе его покинули.

#НОВОСТИ
Оборот предприятий общественного питания Красноярского края в феврале 2021 года составил 2,1 млрд рублей. Это на 19,4% меньше, чем в этом же месяце 2020-го, сообщает Красноярскстат.
 
За первые два месяца года оборот также сократился на 20,2% к показателям аналогичного периода прошлого года и составил 4,1 млрд рублей.
 
Наибольшая доля полученного в январе-феврале оборота — 48,2% — пришлась на предприятия, которые не относятся к малому и среднему бизнесу (что это за предприятия в Красноярскстате не пояснили). Еще 44,9% заработал малый бизнес, 6% — индивидуальные предприниматели и 0,9% —субъекты среднего предпринимательства.
 
Эксперты считают, что такое снижение оборота вызвано последствиями пандемии.
С одной стороны, еще не все предприятия общепита открылись после карантина (например, ночным клубам и дискотекам все еще запрещено работать, а они тоже входят в статистику общепита). Плюс, некоторые и вовсе покинули рынок», — говорит владелец 075 group Александр Митраков.
В Красноярскстате не смогли пояснить, насколько изменилось число игроков рынка общепита в феврале 2021 года по отношению к февралю 2020-го — такая статистика не собирается. Годовые же данные за 2020-й будут готовы только в сентябре этого года.
Автор: Евгений Волошинский
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