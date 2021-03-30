СГК начала общаться с предпринимателями онлайн

Сибирская генерирующая компания запустила сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Пока он доступен только красноярским абонентам.

Через портал можно написать обращение, передать показания приборов учета или отправить документы и проследить их прохождение. В отличие от уже существующей возможности общаться с компанией через электронную почту онлайн-сервис сразу присваивает обращению регистрационный номер, и у абонентов нет необходимости ехать с этой целью в офис обслуживания. Готовый ответ на обращение также будет доступен в личном кабинете с возможностью скачивания и вывода на печать.

Чтобы подключиться к порталу, необходимо направить запрос на почту call-centerstk@sibgenco.ru, где указать ИНН, название компании, адрес и контактный телефон. В ответ компания вышлет сервисную карту с логином и временным паролем.