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СГК начала общаться с предпринимателями онлайн

СГК начала общаться с предпринимателями онлайн
Автор фото: Muhammad Ribkhan. Иллюстрация: pixabay.com

Сибирская генерирующая компания запустила сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Пока он доступен только красноярским абонентам.

#НОВОСТИ

Через портал можно написать обращение, передать показания приборов учета или отправить документы и проследить их прохождение. В отличие от уже существующей возможности общаться с компанией через электронную почту онлайн-сервис сразу присваивает обращению регистрационный номер, и у абонентов нет необходимости ехать с этой целью в офис обслуживания. Готовый ответ на обращение также будет доступен в личном кабинете с возможностью скачивания и вывода на печать.

Чтобы подключиться к порталу, необходимо направить запрос на почту call-centerstk@sibgenco.ru, где указать ИНН, название компании, адрес и контактный телефон. В ответ компания вышлет сервисную карту с логином и временным паролем.

Автор: Петр Савельев
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