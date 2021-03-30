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Вантовый мост через реку на севере края изготовит Пермский завод

Вантовый мост через реку на севере края изготовит Пермский завод
Иллюстрация: frontlift.ru

Металлоконструкции двухпилонного вантового моста-трубопровода через реку Косая между городами Норильск и Дудинка изготовит Краснокамский ремонтно-механический завод (РМЗ).

#НОВОСТИ

Инженерное сооружение станет частью магистрального газопровода «Мессояха — Норильск», — сообщает Regnum. Протяженность моста — 200 метров, а вес — около 40 тонн.

Сообщается, что в рабочем процессе задействованы все технологические возможности предприятия полностью — включая плазменную и лазерную резку, роботизированную сварку и абразивоструйную обработку.

Это новая веха для РМЗ, раньше завод выполнял лишь отдельные элементы вантовых мостов.

Этот трубопровод — первый пример производства моста целиком и решения всех задач заказчика в «одном окне», — отметил Дмитрий Теплов, директор Краснокамского РМЗ.

Для транспортировки конструкции была специально разработана схема упаковки элементов в две фуры, что позволит эффективно загрузить машины на 90%.

 

Автор: Петр Савельев
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