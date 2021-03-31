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Красноярский завод синтетического каучука научился выпускать новый вид латекса

Красноярский завод синтетического каучука научился выпускать новый вид латекса
Автор фото: leo2014. Иллюстрация: pixabay.com

Бутадиен-нитрил-карбоксилатный латекс предназначен для производства технических и диагностических перчаток, спрос на которые в 2020-2021 году вырос в связи с пандемией коронавируса.

#НОВОСТИ

Как сообщила пресс-служба СИБУра (КЗСК входит в структуру компании), предприятие может производить такое количество продукта, чтобы обеспечить выпуск более 200 млн пар смотровых перчаток в год.

Выход производства латекса на проектные мощности запланирован в первом полугодии 2021 года. Существующий спрос на данный вид латексов действительно очень высок, причём не только в России», - говорит генеральный директор АО «КЗСК» Вячеслав Золототрубов.

При этом в нашей стране запуск промышленного производства синтетического бутадиен-нитрильного латекса создаст сырьевую базу для импортозамещения технических и диагностических (в том числе медицинских) перчаток, что особенно важно в постпандемийный период.

По итогам 2020 года КЗСК выпустил 40,4 тыс. тонн бутадиен-нитрильных каучуков специального назначения. Это чуть ниже плановых показателей и обусловлено краткосрочным снижением мирового спроса на такого рода продукцию в первую волну пандемии. Однако уже в мае-июне поставки в Китай, Европу, США и Индию были возобновлены, а в четвертом квартале 2020 года спрос на продукцию предприятия достиг исторического максимума.

 

Автор: Петр Савельев
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