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Volkswagen Caravelle: обзор преимуществ автомобиля для большой семьи и путешествий

Volkswagen Caravelle: обзор преимуществ автомобиля для большой семьи и путешествий
Иллюстрация: volkswagen.ru

Официальный дилер Volkswagen в Красноярске «Медведь-Запад» подготовил пятиминутный сюжет, в котором известная красноярка Дарья Мосунова с семьёй испытала обновленный минивэн.

Volkswagen Caravelle испытывает известная красноярская общественница, писатель, исполнительный директор фонда им. В.П.Астафьева, мама четверых детей Дарья Мосунова вместе со своей семьёй. А после — делится своими впечатлениями от управления автомобилем.

Немного о Volkswagen Caravelle

 

Volkswagen Caravelle, пожалуй, один из лучших автомобилей для больших семей и для любителей автопутешествий. Для выездов на природу за город, летом на озера или семьёй в полном составе в путешествие по России. Вместительный и вместе с тем удобный, мощный, в то же время легковой автомобиль, относящийся к категории В, и способный с комфортом принять до 9 человек. Электромеханическое рулевое управление, делает его более манёвренным и точным в управлении. Механизм обладает двумя важными преимуществами: система активируется только по мере необходимости, позволяя снизить расход топлива. Кроме того, она позволяет использовать в автомобиле множество новых вспомогательных систем, в числе которых парковочный автопилот Park Assist. Когда система активирована, автомобиль может самостоятельно заезжать на парковочное место и выезжает с него. В обоих случаях водителю остаётся лишь нажимать педаль газа или тормоза, контролируя пространство вокруг автомобиля.

 

Volkswagen Caravelle прекрасно справится с буксировкой прицепа с грузоподъемностью до 2500 кг. Система Trailer Assist, опционально установленная в автомобилях, значительно облегчает процесс маневрирования. Водитель просто задает направление с помощью поворотного регулятора положения наружных зеркал заднего вида, выполняющего функции джойстика, в котором должен двигаться прицеп задним ходом, а Caravelle уже контролирует работу рулевого управления и дисплея на приборной панели.

 

В стандартное оснащение Caravelle входит ещё одна новинка — ассистент Cross Wind Assist, который автоматически стабилизирует автомобиль при сильных порывах бокового ветра. Ещё одним новшеством стала функция старт-стоп в сочетании с адаптивным круиз-контролем в качестве дополнительной опции (доступно для версий с коробкой передач DSG). В дорожных заторах или в городском потоке Caravelle автоматически трогается с места, как только находящееся впереди транспортное средство возобновляет движение.

Что касается экстерьера. Крупная решетка радиатора образует единый стилистический компонент с новым бампером. Передняя часть подчеркивает ширину кузова и наделяет Caravelle исключительной харизмой. Также на выбор предлагается шесть вариантов колёсных дисков, шесть моноцветов и семь двухцветных вариантов окраски кузова.

 

Универсальность Caravelle 6.1 — одна из причин, по которым модель обрела многочисленных поклонников и на протяжении десятилетий удерживает лидерство в своем классе.

 

Если вы тоже хотите опробовать Volkswagen Caravelle в деле, записывайтесь на тест-драйв по ссылке — или по телефону +7–391–222–1–777.

 

 

Автор: Александр Вознесенский
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