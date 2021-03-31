Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.03
75,70
88,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

1 млрд рублей потратят в Красноярском крае на интернет в судах и школах

1 млрд рублей потратят в Красноярском крае на интернет в судах и школах
Иллюстрация: pixabay.com

Основная часть денег будет выделена из федерального бюджета в течение трех лет. Самый большой транж поступит в 2023 году. Край же потратит чуть больше 50 млн.

#НОВОСТИ
На развитие ИТ-инфраструктуры в школах и судах Красноярского края потратят более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.
 
Деньги выделят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». В 2021 году в край поступит 23 млн рублей, в 2022 — 233 млн рублей, а в 2023 — 767 млн рублей. Плюс к этому, 53 млн выделит казна региона.
 
На эти средства в более чем 900 школах края организуют безопасный доступ к государственным, муниципальным и другим информационным системам, а также к интернету, а в 167 судебных участках создадут инфраструктуру для защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема электронных исковых заявлений, организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи. 
Помимо этого в текущем году планируется подключить к интернету более одной тысячи социальных таких объектов. Речь идет о ФАПах, больницах, школах, органах государственной и муниципальной власти, библиотеках, домах культуры и прочем. Кроме того, начнем создавать ИТ-инфраструктуру для судебных участков, с 2022 года — в школах», — уточнил планы министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолия Быкова могут выдвинуть в ГосдумуАнатолия Быкова могут выдвинуть в Госдуму
  • Растущие цены на металлопрокат потянут за собой недвижимость и затормозят госконтрактыРастущие цены на металлопрокат потянут за собой недвижимость и затормозят госконтракты
  • В Красноярском крае самые высокие зарплаты в СибириВ Красноярском крае самые высокие зарплаты в Сибири
  • Мем «про Наташу» зарегистрируют как товарный знакМем «про Наташу» зарегистрируют как товарный знак
  • Вышел мартовский номер «ДК»: готовимся к КЭФВышел мартовский номер «ДК»: готовимся к КЭФ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.