1 млрд рублей потратят в Красноярском крае на интернет в судах и школах

Основная часть денег будет выделена из федерального бюджета в течение трех лет. Самый большой транж поступит в 2023 году. Край же потратит чуть больше 50 млн.

На развитие ИТ-инфраструктуры в школах и судах Красноярского края потратят более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.

Деньги выделят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». В 2021 году в край поступит 23 млн рублей, в 2022 — 233 млн рублей, а в 2023 — 767 млн рублей. Плюс к этому, 53 млн выделит казна региона.

На эти средства в более чем 900 школах края организуют безопасный доступ к государственным, муниципальным и другим информационным системам, а также к интернету, а в 167 судебных участках создадут инфраструктуру для защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема электронных исковых заявлений, организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи.