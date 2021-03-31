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Малые поселения Красноярского края по зарплатам отстают от больших на четверть

Малые поселения Красноярского края по зарплатам отстают от больших на четверть
Иллюстрация: pixabay.com

Это одно из самых больших отставаний в Российской Федерации. Из территорий Сибирского федерального округа в последнюю десятку попало сразу четыре региона.

#НОВОСТИ
Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Красноярского края в 2020 году составляла 44,7 тысячи рублей, что на 26% меньше, чем в крупных городах региона. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».
 
По абсолютной сумме край оказался на 18 месте по России и на втором по Сибири (лидирует Иркутская область — 47,8 тысячи рублей). А вот по разнице — на 72-м (одна из самых больших). Также в последней десятке по отставанию зарплат в малых поселениях от доходов в крупных Новосибирская область (28%), Тува (31%) и Омская область (34% — последнее место).
 
Больше всего из жителей малых и средних населенных пунктов РФ получают проживающие в Магаданской области — 100,4 тысячи рублей, что на 11% больше, чем в больших городах. В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Амурской области зарплаты хоть и существенно меньше, но куда ощутимее превалируют над дохо
Автор: Евгений Волошинский
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