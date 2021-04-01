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«Три возраста любви»: в Музыкальном театре состоится концерт Валентины Литвиной

«Три возраста любви»: в Музыкальном театре состоится концерт Валентины Литвиной
Иллюстрация: пресс-служба Красноярского музыкального театра

10 апреля в 18:00 на сцене Красноярского музыкального театра состоится концерт солистки театра заслуженной артистки России Валентины Литвиной. Программа посвящена любви.

#НОВОСТИ

Её голос, подобный звучанию волшебной серебряной флейты, пленит удивительной прозрачностью и чистотой. Он льётся без малейшего напряжения, вплоть до самых предельных нот…», – так пишет зарубежная пресса о выступлениях артистки.

В концертной программе «Три возраста любви» под звуки оркестра театра Валентина Литвина порадует зрителей своим уникальным голосом – колоратурным сопрано и раскроет важные стадии взросления и становления такого понятия как любовь. В первую очередь, любовь к музыке.

В этот вечер вместе с ней на сцену выйдут коллеги – солисты театра: Леонид Забоев, Дмитрий Злобин, Рустам Исанов, заслуженный работник культуры Красноярского края Алексей Казанцев заслуженный артист России Владимир Родин, Станислав Сикирин, а также артисты балета и оркестра театра. Ведущий – Дмитрий Корявин.

Приобрести билеты можно на сайте и в кассе театра. 

Автор: Петр Савельев
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