Счетная палата России предложила внести расселение бараков в Сибири в нацпроект

Счетная палата подготовила отчет о результативности мер по решению жилищного вопроса в Сибири и на Дальнем Востоке в 2019-2020 годах. Вывод: работа проведена неэффективно.

Так, на переселение израсходовано только 136,7 млн рублей – это 28% выделенных федеральным бюджетом средств. В 2020 году из 259 семей, которые должны были переехать из ветхого жилья, построенного в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, в новое, фактически это сделала только 71 семья (27%), сообщает ТАСС.

Аудиторы напомнили, что временные строения для геологов, инженеров, строителей и других специалистов, которые участвовали в разведке и разработке месторождений, строительстве производственных мощностей, используются до сих пор. Несмотря на то, что бараки, модульные блок-контейнеры, вагончики, срубы и другие виды жилья в принципе не приспособлены для постоянного проживания.

Эксперты Счетной палаты предлагают включить мероприятия по переселению людей из такого жилья в нацпроект «Жилье и городская среда», заложив на это необходимые средства.