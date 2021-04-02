Банк «Открытие» начинает охоту на инвестиционные проекты

Банк «Открытие» планирует играть еще более заметную роль в финансировании инвестиционных проектов в Красноярске. И не исключает возможности присмотреть их на Красноярском экономическом форуме.

Об ожиданиях и реалиях мы поговорили с управляющим банком «Открытие» в Красноярском крае Натальей Потаповой.

Наталья Викторовна, КЭФ будет посвящен выработке решений по преодолению последствий кризиса, вызванного коронавирусом. Как банк прошел этот непростой период?

— Банк и банковская система в целом, по моим оценкам, пережили коронакризис лучше, чем ожидалось. И судя по результатам, с которыми мы закончили 2020 год, красноярская команда банка «Открытие» успешно справилась. Мы не только приросли по основным показателям бизнеса и увеличили долю активных клиентов, но и удержали высокое качество кредитного портфеля в условиях локдауна и резко изменившихся макроэкономических условий.

Мы почти в два раза увеличили кредитный портфель в Красноярском крае, который достиг к концу года 44,7 млрд рублей. Выдали ипотечных кредитов в 3 раза больше, чем в 2019 году.

Наибольший рост продемонстрировал кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса. Здесь на фоне пандемии вообще не было просадки. Снижения оборотов, объемов кредитования или размещения средств мы не заметили. Более того, кредитный портфель прирос более чем на 50 %. Его рост сопровождался ростом средств крупнейших клиентов на счетах в банке «Открытие» в 2,8 раза.

Количество заявок на кредиты продолжало расти: в 3–4-м кварталах, в разгар пандемии, мы аккредитовали самое большое количество строящихся домов.

А банк был готов выдавать эти кредиты?

— Повторюсь, у нас никакого спада в этом сегменте не было. Мы выдали кредитов более чем на 25 млрд рублей, что на 15 % больше, чем в 2019 году.

Основной акцент красноярская команда делает на инвестиционные проекты в сфере строительства жилых и коммерческих объектов. На время полного локдауна активность на строительном рынке прекратилась на короткое время, но после снятия ограничений застройщики быстро все наверстали. В 2020 году банк профинансировал строительство более 300 тыс. кв. м нового жилья.

Мы первыми в стране зашли в новое направление: бридж-финансирование на покупку земельных участков. Для любого застройщика это серьезный инвестиционный проект, требующий больших вложений. Объемы сделок здесь составляют 1–2 млрд рублей и даже больше — в зависимости от проекта. Бридж-кредитование позволяет получить финансирование под проект будущего строительства, что максимально удобно для клиента.

По программе правительства и Мин-экономразвития, которая позволяет финансировать компании по сниженной цене, мы выдали кредитов по 10 проектам на сумму более 7 млрд рублей.

Самый пострадавший сегмент во всей этой истории — малый и средний бизнес. Он восстановился?

— Конечно, предприниматели получили самый тяжелый удар. И именно к этому сегменту в период пандемии мы были наиболее внимательны. Каждый кейс независимо от масштабов компании, что называется, носили на руках. Не ограничивали поддержку по видам деятельности, по сути, предлагая каждому нашему клиенту удобный для него формат. По программам господдержки была выдана треть всех кредитов.

Даже в этот период мы не останавливали кредитование, увеличили объем выдачи по сравнению с 2019 годом на 14 % и профинансировали предпринимателей по разным программам в объеме 3,3 млрд рублей.

Предприятия получили возможность взять льготный кредит как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели и на рефинансирование по программе Минэкономразвития. По этой программе предприятия региона смогли получить более 1 млрд рублей.

В 2021 году банк продолжил поддерживать предпринимателей в рамках скорректированного постановления правительства № 1764 (льготная программа кредитования под ставку не более 7 %.)

Конечно, восстановления допандемийного уровня еще не случилось. Но многие компании малого и среднего бизнеса возвращаются к проектам, которые свернули. Активизировались сельхозпроизводители — мы возобновили работу по их кредитованию: сумма выданных кредитов превысила 500 млн рублей.

А сам банк какие уроки вынес?

— Мы все получили хороший опыт быстрого реагирования. И это самый главный урок. Помню, как в первые же дни пандемии я в эфире СТС. «Прима» рассказывала о мерах поддержки, которые банк уже предлагал предпринимателям. А после меня было включение выступления президента, где он озвучил государственные шаги. То есть банк был на маленький шажок впереди.

«Открытие» первым из банков отреагировал на ситуацию. И знаете, сработал принцип win-win: нам удалось нарастить клиентскую базу малого и среднего бизнеса даже в период пандемии. А за год было открыто в два раза больше счетов.

Государственные меры поддержки позволили уменьшить масштабы падения ВВП России во время первой, самой жёсткой по ограничениям волны карантина на 1,5 %. И тогда мне казалось, что прогноз падения ВВП на 5 % к концу 2020-го, который давало Министерство экономического развития, был сильно оптимистичным. Но снижение было 3,1 %. Так что иногда у страха глаза велики.

И конечно, коронакризис и связанные с ним ограничения подтолкнули банки к более активному развитию цифровых каналов для дистанционного предоставления финансовых услуг. У нас сегодня четверть всех продаж физлицам уже идет в дистанционных каналах: через сайт, контакт-центр, мобильный банк или интернет-банк (а с точки зрения пролонгации депозитов этот процент гораздо больше). Что касается малого и среднего бизнеса, то практически все продукты и услуги они сегодня могут получить онлайн. Также очень важной услугой, которую клиенты банка получили в 2020 году, стало дистанционное открытие расчетных счетов для малого и среднего бизнеса. Практически 100 % корпоративных клиентов обслуживаются полностью удаленно. Они давно забыли, что когда-то приходилось стоять в очереди в кассу.

Мы растем не только количественно в цифровых сервисах, но и качественно. Розничные интернет- и мобильный банки «Открытия» уже входят в ТОП-5 лучших по рейтингу Markswebb. Корпоративные клиенты получили в этом году массу новых продуктов, кредитный конвейер полностью работает на новой платформе. С точки зрения транзакционного бизнеса «Открытие Бизнес-онлайн» — один из лучших на рынке. Бизнес-портал для клиентов малого и среднего бизнеса за прошлый год также заметно продвинулся по функциональности и надежности.

Возвращаясь к теме КЭФ. Какие проекты вы бы хотели увидеть на форуме? В каких поучаствовать?

— У нас есть список приоритетных отраслей, где мы хотим развивать бизнес. Это, в частности, химическая и лесная промышленность, жилищное строительство, АПК, энергетика, инфраструктура.

И готовы вынашивать, как долгожданного ребенка, проекты государственно-частного партнерства. Ощущаю себя охотником, терпеливо выслеживающим самые перспективные из них. И надеюсь, что на КЭФ удача мне с таким проектом улыбнется.