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Красноярские предприниматели могут получить статус социальных

Красноярские предприниматели могут получить статус социальных
Иллюстрация: pixabay.com

Для этого нужно попасть в федеральный перечень таких компаний. Перед теми, кому это удастся, откроется доступ к дополнительным мерам поддержки со стороны государства.

#НОВОСТИ
Представители малого и среднего бизнеса Красноярского края могут вступить в федеральный перечень социальных предприятий. Прием заявок в регионе уже стартовал, сообщили в краевом агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
 
Претендовать на попадание в этот список могут предприятия, реализующие проекты, направленные на решение социальных проблем общества (организация детского отдыха, оказание психологической помощи, реабилитация и т.п.).
 
Получившие статус социального предприятия, смогут участвовать в распределении грантов на реализацию своих проектов, размер которых доходит до 1 млн рублей. Также для них открыты специальные образовательные программы.
 
Полный список требования к кандидатам в федеральный перечень опубликован в соответствующем разделе на портале правительства Красноярского края. Заявки принимаются до конца рабочего дня 30 апреля 2021 года.
 
Проконсультироваться также можно по телефону (391) 222-55-14 или электронной почте vlasenko@krasmsp.ru.
Автор: Евгений Волошинский
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