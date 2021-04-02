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Малые фермерские хозяйства Красноярского края получат полмиллиарда рублей господдержки

Малые фермерские хозяйства Красноярского края получат полмиллиарда рублей господдержки
Иллюстрация: pixabay.com

Как обычно эти деньги будут выделять в виде грантов и субсидий, размер которых будет зависеть от качества бизнес-проекта. Наибольший объем поддержки получат сельхозкооперативы.

#НОВОСТИ
В 2021 года на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации в Красноярском крае потратят 530 млн рублей. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.
 
В частности, 125 млн рублей пойдут на поддержку сельхозкооперативов. Им будут возмещать затраты на закупку молока и мяса в частных подсобных хозяйствах.
 
На реализацию программы «Агростартап» предусмотрено 60 млн рублей. Их будут распределять в виде грантов на разведение крупного рогатого скота (до 5 млн рублей) и на развитие других отраслей сельского хозяйства: растениеводства, птицеводства, овцеводства, пчеловодства и т.д. (до 3 млн рублей). Сумму можно увеличить на 1 млн рублей, если внести часть полученных средств в неделимый фонд кооператива, в котором состоит фермер.
За восемь лет реализации программы поддержки мы видим множество примеров эффективного освоения грантов. Многие из фермеров ранее не имели предпринимательского опыта, специального образования, материальных ресурсов, но все же решили участвовать в наших программах и получили поддержку», — говорит первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.
Специалисты регионального Минсельхоза готовы помочь фермерам подготовить бизнес-проекты для участия в конкурсах, которые проводит ведомство. Это бесплатная услуга, которую оказывает краевой Центр компетенций в сфере сельхозкооперации.
Автор: Евгений Волошинский
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