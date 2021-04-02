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МТС «оцифровала» поселок гидростроителей Черемушки в Хакасии

МТС «оцифровала» поселок гидростроителей Черемушки в Хакасии
Иллюстрация: wikimedia.org

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов «оцифровала» поселок гидростроителей Черемушки, который находится рядом с Саяно-Шушенской ГЭС.

#НОВОСТИ

Единая цифровая платформа, разработанная на базе цифрового решения МТС VDome, упростит сервисное обслуживание жилых домов, автоматизирует оплату коммунальных услуг и сделает коммуникации между жителями и управляющей компанией более эффективными.

Мы видим высокий спрос на сервис Vdome: в прошлом году его внедрила управляющая компания, которая обслуживает 13 новостроек Абакана. Цифровые продукты в состоянии кардинально изменить наш взгляд на комфорт, безопасность и благоустройство в сфере недвижимости и строительства.  Покупателей сегодня интересует не только качество строительства и доступность инфраструктуры, но и наличие в домах счетчиков с возможностью дистанционной передачи показаний, видеонаблюдение на территории дома и другие цифровые решения.  Внедрение элементов «умного дома» может сделать жизнь в городе по-настоящему удобной и современной – и, уверена, жители Черемушек оценят наш сервис», — рассказала директор МТС в Хакасии Олеся Ширяева.

МТС подготовила целый комплекс цифровых услуг для управляющей компании, которая обслуживает большую часть многоквартирных домов поселка Черемушки. Цифровое решение VDome представляет собой общую систему администрирования жилого комплекса и мобильное приложение для жителей. Жители домов смогут получать важные новости от управляющей компании, передавать показания счетчиков, оплачивать счета через приложение. Также они смогут подавать заявки на вызов мастера через приложение и отслеживать статус заявки. Управляющая компания сможет контролировать, где находится нужный сотрудник (сервис по запросу определяет его местоположение на карте) и оперативно назначить ему задание.  

Кроме VDome мы внедрили и другие сервисы МТС. Это, например, позволило нам оперативно и одновременно оповестить жильцов о введении новой цифровой услуги. Так мы сэкономили человеческие ресурсы и время, а жильцы максимально быстро получили информацию о нововведении. Мы стараемся обеспечить нашим жильцам максимальный уровень комфорта. С помощью цифровых технологий это можно сделать наиболее эффективно», —  пояснил директор ООО «ЖЭУ Черемушки» Власов Сергей Владимирович.

 

 

Автор: Александр Вознесенский
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