МТС «оцифровала» поселок гидростроителей Черемушки в Хакасии

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов «оцифровала» поселок гидростроителей Черемушки, который находится рядом с Саяно-Шушенской ГЭС.

Единая цифровая платформа, разработанная на базе цифрового решения МТС VDome, упростит сервисное обслуживание жилых домов, автоматизирует оплату коммунальных услуг и сделает коммуникации между жителями и управляющей компанией более эффективными.

Мы видим высокий спрос на сервис Vdome: в прошлом году его внедрила управляющая компания, которая обслуживает 13 новостроек Абакана. Цифровые продукты в состоянии кардинально изменить наш взгляд на комфорт, безопасность и благоустройство в сфере недвижимости и строительства. Покупателей сегодня интересует не только качество строительства и доступность инфраструктуры, но и наличие в домах счетчиков с возможностью дистанционной передачи показаний, видеонаблюдение на территории дома и другие цифровые решения. Внедрение элементов «умного дома» может сделать жизнь в городе по-настоящему удобной и современной – и, уверена, жители Черемушек оценят наш сервис», — рассказала директор МТС в Хакасии Олеся Ширяева.

МТС подготовила целый комплекс цифровых услуг для управляющей компании, которая обслуживает большую часть многоквартирных домов поселка Черемушки. Цифровое решение VDome представляет собой общую систему администрирования жилого комплекса и мобильное приложение для жителей. Жители домов смогут получать важные новости от управляющей компании, передавать показания счетчиков, оплачивать счета через приложение. Также они смогут подавать заявки на вызов мастера через приложение и отслеживать статус заявки. Управляющая компания сможет контролировать, где находится нужный сотрудник (сервис по запросу определяет его местоположение на карте) и оперативно назначить ему задание.