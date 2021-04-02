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Строительство железной дороги Кызыл — Курагино приостановили на пять лет

Строительство железной дороги Кызыл — Курагино приостановили на пять лет
Иллюстрация: epk-invest.ru

В перспективе концессионное соглашение между Росжелдором и Тувинской энергетической промышленной корпорацией и вовсе могут расторгнуть, если последняя не пожелает вернуться к проекту.

#НОВОСТИ
Концессия на строительство железной дороги Кызыл — Курагино приостановлена на срок до пяти лет. Соответствующее постановление подписали в правительстве РФ, сообщает ТАСС.
 
Соглашение о строительстве этой ветки было подписано между РЖД и Тувинской энергетической промышленной корпорацией в апреле 2019 года. Стоимость проекта тогда оценивалась в 126,6 млрд рублей. Ввести линию в эксплуатацию планировали в 2023 года. Однако все ограничилось проведением конкурса на право проведения изысканий и инженерно-проектных работ, в котором победил институт «Инженерная группа „Стройпроект“».
 
Теперь же Росжелдору, который, по сути, по завершении строительства владел бы этой дорогой (концедент), предписано в течение двух месяцев подписать с ТЭПК, выступающей в роли концессионера (должна была за свой счет построить ветку и потом управлять ей), дополнительное соглашение о приостановке концессии.
 
В ряду прочего, стороны должны отказаться от от взаимных претензий, концессионной платы и штрафных санкций.
 
Возобновить сотрудничество может лишь концессионер. Для этого ему нужно будет направить соответствующее уведомление в Росжелдор. Если в установленные сроки этого не произойдет, концессионное соглашение автоматически аннулируется.
 
Напомним, что железная дорога Кызыл — Курагино должна был стать первой такой магистралью в Туве. После ее появления планировалось начать освоение Элегестского угольного месторождения. Плановая пропускная способность линии должна была составлять 19 пар поездов в сутки, а объем грузоперевозок по ней — 15 млн тонн в год.
Автор: Евгений Волошинский
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