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Бизнес-завтрак, который увеличит продажи. Предпринимателей Красноярска приглашают

Бизнес-завтрак, который увеличит продажи. Предпринимателей Красноярска приглашают
Иллюстрация: MANGO OFFICE

Увеличить средний чек и контролировать качество общения менеджера с клиентом проще, чем кажется. Узнать, причем здесь автоматизация и как быстро внедрить систему в своей компании: 6 апреля, «Novotel».

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

MANGO OFFICE приглашает директоров компаний, руководителей отделов продаж и колл-центров на бесплатный бизнес-завтрак по теме внедрения автоматизаций в бизнес.

6 апреля в Красноярске перед вами выступят представители компаний MANGO OFFICE, «Бизнес Системы» и 2GIS и дадут массу полезных знаний об автоматизации, CRM-системах и работе с отзывами.

О чем мы поговорим?

О том, что продажи можно и нужно увеличивать с помощью автоматической обработки звонков. Нас ждет насыщенная беседа, во время которой организаторы завтрака:

— продемонстрируют вам слабые места процесса дозвона клиента до вашей компании;

— расскажут и продемонстрируют работающие инструменты, способные увеличить средний чек и сократить длительность заключения сделки;

— расскажут, как с инструментами MANGO OFFICE можно контролировать регулярность и качество общения менеджера с клиентом.

Наши коллеги из «Бизнес Систем» и 2GIS дополнят картину экспертными докладами про сложности внедрения CRM и работу с отзывами в сети.

Мероприятие пройдет 6 апреля, во вторник, в Красноярске в отеле «Novotel» по адресу ул. Карла Маркса, 123.

Подробности на странице мероприятия
http://www.mango-office.ru/promopage/meetup-1/ utm_source=events&utm_medium=DK&utm_campaign=events0604

Автор: Александра Клименко
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