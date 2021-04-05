Аэропорт Абакана может перейти в управление ООО «Аэропорт Емельяново»

Компания «ЭРА Групп», в структуру которой входит красноярский аэропорт, может получить в управление воздушную гавань Абакана. Такое предложение компания сделала правительству Хакасии.

Как сообщила пресс-служба республиканского правительства, предлагается заключить договор управления между АО «Аэропорт Абакан» и ООО «Аэропорт Емельяново».

За республикой останется полный контроль над имуществом и деятельностью предприятия. Дополнительных затрат из бюджета Хакасии не потребуется», - пояснила пресс-служба.

Согласно договору, согласовывать операционные решения, в частности, штатное расписание, сделки управленческая команда должна с Советом директором АО «Аэропорт Абакан», при этом договор может быть расторгнут в любой момент.

Абаканский аэропорт последние несколько лен несет убытки, главную воздушную гавань Хакасии значительно подкосила и пандемия. В 2019 году аэропорт вышел «в плюс» только благодаря федеральному трансферту, по итогам 2020 года выручка составила чуть более 237 млн рублей, убыток – больше 53 миллионов. Правительство Хакасии полагает, что команда красноярских авиаменеджеров сможет повысить эффективность работы аэропорта и включить его в маршрутную сеть Сибири и Дальнего Востока и развивать как один из ключевых авиаузлов Енисейской Сибири.

Окончательное решение должен принять совет директоров АО «Аэропорт Абакан» уже в начале текущей недели.