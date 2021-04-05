Солистка Музыкального театра Наталья Ронская приглашает встретить весну вместе

Трогательность скрипки, лёгкость балета, вдумчивые проза и вокал – 13 апреля в 19:00 Красноярский музыкальный театр приглашает на повтор творческого вечера солистки театра Натальи Ронской «Про себя».

Это отличная возможность для тех, кто не смог посетить премьеру события или захотел вновь погрузиться в дружескую атмосферу концерта.

Что ждёт гостей?

Смелая палитра эмоций. Программа вечера позволит выбрать: улыбаться или грустить, аплодировать или подпевать, искать параллели со своей жизнью или просто на полтора часа забыть о повседневных делах и погрузиться в творческий мир.

Встреча с любимыми артистами. На сцену вместе с Натальей выйдут коллеги, с которыми её связывает многолетняя дружба: заслуженные работники культуры Красноярского края Наталья Тимофеева и Иван Сосин, солисты театра – Надежда Кармаева, Рустам Исанов, Павел Цапов, артисты балета и оркестра Красноярского музыкального театра, а также артисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Анна Снегина и Олег Ронский.

Яркая музыка. Наталья представит вокальные номера, которые заполнят всё пространство Малого зрительного зала и затронут самые отдалённые уголки души, проникновенную прозу и стихотворения современных авторов. Под звуки скрипки, аккордеона и фортепиано произведения в исполнении солистки заставят сердца гостей трепетать.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра.