Богучанская ГЭС: режим включенности

В новой рубрике «Ценности бизнеса» мы сформулировали и проиллюстрировали на конкретных кейсах ориентиры лидера энергетической отрасли — АО «Богучанская ГЭС».

Сегодня много говорится о ценностных ориентирах бизнеса. Именно наличие багажа ценностей определяет и устойчивое развитие компании, и ее флагманское место в отрасли. Но продекларировать наличие ценностей мало. Самое главное — что конкретно стоит за каждым звучным словом.

Ценность № 1. «Системное развитие»

В бизнесе есть две стратегии — «Штурм» и «Оборона». Первая предполагает «квантовые скачки» в условиях выхода из зоны комфорта, вторая — пошаговое, неуклонное движение вперед. Однако в энергетике обе стратегии существуют одновременно. Такова специфика отрасли, где цена ошибки слишком высока и понятие «безаварийность» определяет жизнь в постоянной «боеготовности», что не отменяет неуклонного повышения ключевых показателей. Как производственных, так и финансовых.

По данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва», в феврале 2021 года Богучанская ГЭС вышла на первое место по выработке среди всех ГЭС Красноярского края: она произвела 54,2 % от суммарной выработки (на ее долю приходится 1 млрд 649 млн кВт•ч из 3 млрд 41 млн суммарной выработки ГЭС).

Если говорить о том, как энергия трансформируется в финансовые показатели, то в 2020 году предприятие выплатило в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 6 млрд 884,7 млн рублей, что на 657 млн (10,2 %) больше, чем в 2019 году.

В бюджет Красноярского края выплачено 2 млрд 620 млн — на 122 млн больше, чем годом ранее. Большую часть этой суммы составила региональная часть налога на прибыль организаций (1 млрд 465 млн рублей, рост на 194 млн).

Кейс

Бесперебойная работа и бесперебойные финансовые отчисления обеспечиваются в том числе неуклонным соблюдением графика ремонтных работ. В течение 2020 года ремонтные работы прошли на всех девяти гидроагрегатах. График вывода в ремонт составлен таким образом, чтобы простой одного агрегата соответствовал установленным нормативам и не превышал 12–15 дней.

А вот капитальный ремонт гидроагрегата № 5 был для коллектива плотины свое-образным «квантовым скачком». Хотя бы потому, что работы заняли 120 суток. После завершения капитального ремонта гидроагрегат был поставлен под нагрузку для проведения приемо-сдаточных испытаний в течение 48 часов.

Ценность № 2. «Кадры»

В Кодинске нет ни одной семьи, которая так или иначе не была бы связана с Богучанской ГЭС. Работать здесь престижно. И дело не только в стабильности, но и в постоянном профессиональном росте, который является частью кадровой политики компании. Несмотря на карантинные ограничения, в 2020 году в программах повышения квалификации приняли участие 249 работников предприятия, что на 16 % больше, чем в 2019 году. Энергетики проходили обучение в течение всего года. Повысили квалификацию и получили смежные профессии на 97 курсах по различным направлениям.

Кейс

В феврале 2021 года на Богучанской ГЭС принят обновленный коллективный договор. Среди нововведений — индексация зарплаты на индекс потребительских цен, выделение средств на культурные и спортивные мероприятия для сотрудников, увеличение размера единовременной материальной помощи при рождении или усыновлении ребенка, в связи с регистрацией брака и т. д.

На Богучанской ГЭС действует система постоянного повышения квалификации сотрудников, пропагандируется здоровый образ жизни, формируются и развиваются корпоративные традиции, в том числе волонтерства. Для обучающихся без отрыва от производства устанавливают особый график работы, позволяющий выполнять и должностные обязанности, и учебную программу. Сотрудникам станции компенсируют расходы на санаторно-курортное оздоровление, на лечение и дорогу к месту отдыха.

Ориентированная на развитие сотрудника кадровая политика выгодна компании. Деловой портал «Управление производством» признал Богучанскую ГЭС лучшей среди предприятий энергетики по производительности труда и 15-й в списке 100 лучших предприятий Российской Федерации. По подсчетам экспертов портала, производительность труда на Богучанской ГЭС составляет 34,52 млн рублей на человека в год, что на 15 % больше, чем в 2019 году.

Ценность № 3. «Социальная ответственность перед территорией и ее жителями»

Если сформулировать идеологию социальной включенности предприятия в одной фразе, то она будет звучать так: «Сделать жизнь вокруг себя лучше». Здесь и сейчас, не откладывая на потом.

Компания системно помогает учреждениям социальной сферы Кежемского района и Кодинска. Как финансово, так и организационно.

Кейс

Один из ярких образовательных проектов — «Энергокласс». В 2020 году, несмотря на эпидемию и связанные с ней ограничения, состоялся его седьмой выпуск. На станции уже работает инженер, который стал одним из первых выпускников проекта в Кодинске.

Энергетика входит в жизнь кодинских детей с раннего детства. По инициативе Богучанской ГЭС в школах города Кодинска, поселков Тагара и Недокура Красноярского края ежегодно проходит Всероссийский фестиваль экологии энергосбережения #ВместеЯрче. Это комплексное событие, включающее беседы, викторины, конкурсы и тематические уроки, посвященные производству, транспортировке и экономии энергии. Школьники начальных классов на классных часах впервые знакомятся с понятиями «экология», «возобновляемые источники энергии», принципами работы электростанций разных типов и приемами экономии энергии в школе и дома. Старшеклассники и учащиеся Центра дополнительного образования принимали участие в викторинах, проходили онлайн-тест, разработанный сотрудниками Богучанской ГЭС, и предлагали собственные идеи для экономии энергии.

В режиме онлайн в 2020 году прошел творческий конкурс «Природы чистый дар», организованный Богучанской ГЭС» и посвященный Всемирному дню водных ресурсов. На конкурс поступило 69 индивидуальных и коллективных работ, в том числе рисунки, плакаты, фотографии и видеоролики. Самым младшим участникам исполнилось всего 4 года, самым старшим — 16 лет.

Ценность № 4. «Благотворительность»

В 2020 году ключевую направленность благотворительной деятельности компании продиктовала пандемия. Основная часть средств была направлена на приобретение жизненно необходимого оборудования для Кежемской районной больницы.

Кейс

В сентябре, на старте второй волны коронавируса, врачи получили аппарат искусственной вентиляции легких, пять кардиомониторов и расходные материалы для медицинского оборудования.

В декабре Кежемской РБ также было передано медицинское оборудование, приобретенное на средства ПАО «РусГидро» в рамках проекта «Рожденные энергией»: дозатор лекарств «Армед LINZ» и медицинский кислородный концентратор «НьюЛайф Элит», предназначенные для работы в родильном отделении.

Однако пандемия не отменила заботу компании о других социальных сферах. Спортивная школа Кежемского района получила средства на приобретение светодиодных прожекторов для освещения стадиона на лыжной базе «Лань». Лыжный спорт и биатлон популярны среди жителей района, соревнования по лыжам включены в программу традиционной «Зимниады» Богучанской ГЭС. Кодинская средняя общеобразовательная школа № 2 получила от энергетиков средства на покупку ламината для танцевального класса.

Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района на средства, выделенные в рамках программы благотворительности, создал временные рабочие места для инвалидов. С марта по май участники проекта занимались систематизацией архива КЦСОН, оформляли документацию и выполняли другие вспомогательные работы.

Ценность № 5. «Экология»

Гидроэнергетика — пример «зеленой экономики», поскольку ГЭС производит экологически чистую энергию. Тем не менее компания не снимает с себя «экологической ответственности». В декабре 2020 года на Богучанской ГЭС введена в действие «Экологическая политика», которая заменила аналогичный документ, применявшийся с ноября 2018 года. Цель компании — повышение уровня экологической безопасности объекта, минимизация негативного воздействия на окружающую среду и сохранение благоприятной среды для всех поколений. Для этого станция регулярно обновляет и исполняет планы экологизации производства и проведения экологических экспертиз. Применяет передовые международные и отечественные технологии и практики в охране окружающей среды и экологической безопасности. Экологическая политика предприятия строится на принципах информационной открытости и диалоге с заинтересованными сторонами — в том числе размещение информации в открытом годовом отчете, налаженная обратная связь с населением.

Кейс

Важный экологический опыт гидростанции — воспроизводство водных биоресурсов. В августе 2020 года Богучанская ГЭС организовала выпуск в Енисей 218 182 мальков сибирского осетра енисейской популяции (Acipenser baerii). Операция по выпуску рыбной молоди прошла возле деревни Прутовая Енисейского района под наблюдением сотрудников Росрыболовства и Росприроднадзора.