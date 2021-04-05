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Ресторан «Кимчи» заходит на правый берег

Ресторан «Кимчи» заходит на правый берег
Иллюстрация: vk.com/kafekimchi

Третья точка сети открывается в кинотеатре «Эпицентр», правда точные сроки владельцы не называют. Как пояснил DK.ru Сергей Ким, сейчас идет ремонт в зале и полностью переоборудуется кухня.

#НОВОСТИ

Последним «постояльцем» помещения в «Эпицентре» было кафе быстрого питания, которое не пережило пандемию. По словам Сергея Кима, разница в кухонном оборудовании настолько велика, что его придется поменять полностью и перестроить пространство кухни в соответствии с требованиями ресторана с полноценным меню, а также отремонтировать вытяжку.

Помещение на правом берегу начали искать мы, потому что гости заведений в «Июне» и «Комосмолле» все чаще спрашивали об этом. Плюс объективно в выходные дни у нас не хватает мест, посетителям приходится ждать. Это приятно в моменте, но стратегически не очень правильно», - рассказал Ким.

Стоимость вложений в развитие сети ресторатор не назвал: «Тратим и свои, и кредитные, посчитаем потом».

Меню в новом ресторане будет таким же, как и в других заведениях сети. Возможно, он откроется для посетителей уже в апреле.

 

Автор: Наталья Кобец
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