Главные вопросы экологии Сибири обсудят на КЭФ-2021

Одна из наиболее актуальных для сибирских регионов представлена в рамках трека «Экология и человек в постпандемическом мире». КЭФ-2021 пройдет с 12 по 16 апреля в гибридном формате.

Участники экспертных дискуссий в обсуждении затронут проблемные вопросы экологии регионов Сибирского федерального округа, презентуют лучшие региональные практики по формированию экологически безопасной и комфортной среды для жизни, поделятся опытом реализации нацпроекта «Экология», а также акцентируют приоритетные задачи в ходе реализации этого нацпроекта. Особое внимание будет уделено текущим результатам и барьерам в реализации федерального проекта «Чистый воздух» в СФО, эффективному взаимодействию промышленных компаний с местными сообществами по экологической повестке.

Среди участников мероприятий экологического трека – эксперты Всемирного фонда дикой природы, Российского геологического общества, представители крупнейших промышленных компаний, ведущих деятельность на территории сибирских регионов, ученые ведущих российских и международных научных центров, специализирующихся на вопросах экологии, а также представители профильных федеральных и региональных органов власти.

Одним из ключевых интеллектуальных партнёров трека станет общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество». По мнению председателя «Российского экологического общества», заместителя председателя общественно-делового совета Национального проекта «Экология» Рашида Исмаилова для сибирских регионов экологические факторы, формирующие качество жизни населения, являются крайне важной темой.

Сегодня мы видим усиление государственной экологической политики и растущий запрос общества на экологическую ответственность – всё это влияет на реализацию экологической политики в регионах. Мы запланировали откровенные дискуссии с ведущими участниками федеральных проектов, представителями власти и экспертами. В рамках КЭФ мы формируем диалоговую площадку по самым значимым вопросам экологии в Сибири. Надеюсь, что результатом нашей работы станет качественный итоговый документ с экспертными позициями», – отметил Рашид Исмаилов.

14 апреля состоится онлайн-заседание экспертно-консультативного совета по экологии межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) о повышение энергоэффективности как инструмента низкоуглеродного развития экономики.

В этот же день на круглом столе, организованном Сибирским федеральным университетом, участники форума обсудят роль углеродных полигонов Восточной Сибири в мониторинге национального углеродного баланса, а также перспективные форматы сотрудничества государства, науки и бизнеса для соответствия России глобальной постуглеродной повестке.

В рамках трека в онлайн формате пройдет экспертная дискуссия «Индекс ESG. Ответственное инвестирование в будущее», где будут подняты вопросы влияния нефинансовых показателей на развитие бизнеса. Индекс ESG рассказывает инвесторам о стратегии компании, условиях труда сотрудников и том, как предприятие заботится об экологии. В последние годы этот показатель стал одним из ключевых для потенциальных инвесторов. Участники дискуссии рассмотрят практику внедрения ESG-подхода в корпоративное управление и систему внутренних коммуникаций компаний.

Напомним, события форума будут транслироваться на сайте КЭФ21.РФ.