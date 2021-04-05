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Силовики изъяли у Константина Егорова валюту, золото и автомобили

Силовики изъяли у Константина Егорова валюту, золото и автомобили
Иллюстрация: ЧП

Во время обыска у подозреваемого в мошенничестве Константина Егорова изъяли два автомобиля, 170 тысяч долларов и 2 килограмма золота.

#НОВОСТИ

Напомним, 3 апреля исполнительный директор компании «Сибиряк» Константин Егоров был арестован в аэропорту Геленджика и переправлен в Красноярск. Центральный суд Красноярска выбрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 29 мая 2021 года.

Константин Егоров является подозреваемым по делу о мошенничестве при поставках дорогостоящего медоборудования для хирургического корпуса краевой больницы.  Следствие оценивает сумму ущерба в 112 млн рублей.

После ареста сотрудники правоохранительных органов вновь произвели обыск в доме Константина Егорова. Первый обыск в доме Егорова-младшего случился в начале января. На этот раз силовики изъяли два автомобиля, 170 тыс. долларов и около 2 килограммов золота.

Автор: Петр Савельев
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