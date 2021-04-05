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В красноярских магазинах ограничивают продажу сахара

В красноярских магазинах ограничивают продажу сахара
Иллюстрация: Yandex

С полок красноярских магазинов начал исчезать сахар. В ряде дискаунтеров его уже нет в продаже. В других точках вводится ограничение до 5 кг в одни руки.

#НОВОСТИ

В конце марта прошла информация о том, что производители поставили «на стоп» поставки сахара в магазины России. Это решение было вызвано заявлением правительства о субсидиях за продажу песка по закрепленной цене в 36 руб. за 1 кг. Таким образом производители смогут получать до 5 руб. компенсации за каждый килограмм. Действие субсидии началось с 1 апреля. Дожидаясь новых выплат, производители приостановили поставки.

В настоящее время запасов сахара в торговых сетях Красноярска действительно не много. Следующая партия ожидается в середине апреля.

 

Автор: Петр Савельев
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