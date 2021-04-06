Красноярску добавят денег на детсады, школы и зарплаты бюджетникам

В Горсовет внесли проект весенней корректировки бюджета. За три года город дополнительно получит порядка 2,5 млрд рублей, из которых примерно треть — в этом году.

Бюджет Красноярска в 2021-2023 годах увеличится на 2,49 млрд рублей. Такую корректировку внесли в Горсовет, сообщает администрация города.

Эти деньги выделили из вышестоящих бюджетов. В этом году из них Красноярск получит 756 млн, которые планируют потратить на:

создание новых мест для учащихся школ и детских садов (реконструкция школы № 36, приобретение здания для размещения детского сада в Советском районе);

оптимизацию дорожного движения на перекрестке ул. Тимошенкова — ул. Монтажников;

организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов;

обеспечение жильем 115 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе педагогам детсадов, учреждений дополнительного образования, работникам учреждений культуры;

отлов безнадзорных животных и другие направления.

Также мэрия собирается перераспределить часть собственных средств, которые высвободились в результате исполнения бюджета этого года. Они пойдут на:

ремонт 22 социальных учреждений и обустройство их территорий;

благоустройство комплексной спортплощадки на улице Щорса, 53, обустройство спортивной площадки школы № 133 и организация детской площадки на острове Татышев;

тротуары к вновь построенным детским садам по улице Волгоградская, 2а и в мкрн Слобода Весны;

ремонт автомобильных дорог и другой инфраструктуры города;

актуализация схем водоснабжения и водоотведения и прочее.

В результате этой корректировки доходы бюджета Красноярска вырастут на 0,7 млрд рублей (до 38,5 млрд), а расходы — на 0,9 млрд рублей (до 38,8 млрд). Сначала, правда, эти изменения должны утвердить депутаты Горсовета на ближайшей сессии, которая назначена на 20 апреля.