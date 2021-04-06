Бренд-шеф «Абрау Дюрсо» даст ужин в Красноярске

Ему в помощь встанут бренд-шеф Bellini и студенты Института гастрономии СФУ. Вином займется сомелье южного ресторана. Мероприятие назначено на конце апреля.

Бренд-шеф ресторанного комплекса «Абрау Дюрсо» Сергей Альшевский проведет гастрономический ужин в ресторане «Истории». Об этом сообщили в соцсетях Bellini Group.

В 2012 году Альшевский стал обладателем кубка «Курортный Олимп» в номинации «Лучший повар Краснодарского края». Он стажировался в ресторанах «Ле Круазе» и «Ле Жардин» (Франция), а также «Посада Де Драгон» (Испания) — каждый из трех имеет по две звезды «Мишлен».

В Красноярск он привезет ужин из семи курсов, построенных на сочетании рецептов черноморских рыбаков и современной высокой кухни.

Винное сопровождение вечера обеспечит шеф-сомелье «Абрау-Дюрсо» Павел Иванов.

Помогать приезжим гостям будут бренд-шеф Bellini Group Евгений Баранников и студенты Института гастрономии СФУ.

Ужин назначен на 23 апреля. Цена на одного гостя — 6 500 рублей.