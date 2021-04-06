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Бренд-шеф «Абрау Дюрсо» даст ужин в Красноярске

Бренд-шеф «Абрау Дюрсо» даст ужин в Красноярске
Иллюстрация: Сергей Альшевский/Instagram

Ему в помощь встанут бренд-шеф Bellini и студенты Института гастрономии СФУ. Вином займется сомелье южного ресторана. Мероприятие назначено на конце апреля.

#НОВОСТИ
Бренд-шеф ресторанного комплекса «Абрау Дюрсо» Сергей Альшевский проведет гастрономический ужин в ресторане «Истории». Об этом сообщили в соцсетях Bellini Group.
 
В 2012 году Альшевский стал обладателем кубка «Курортный Олимп» в номинации «Лучший повар Краснодарского края». Он стажировался в ресторанах «Ле Круазе» и «Ле Жардин» (Франция), а также «Посада Де Драгон» (Испания) — каждый из трех имеет по две звезды «Мишлен».
 
В Красноярск он привезет ужин из семи курсов, построенных на сочетании рецептов черноморских рыбаков и современной высокой кухни.
Винное сопровождение вечера обеспечит шеф-сомелье «Абрау-Дюрсо» Павел Иванов.
 
Помогать приезжим гостям будут бренд-шеф Bellini Group Евгений Баранников и студенты Института гастрономии СФУ.
 
Ужин назначен на 23 апреля. Цена на одного гостя — 6 500 рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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