Тренд на инвестиции: почему в России растет количество частных инвесторов

Еще несколько лет назад интерес к инвестициям проявляли лишь десятые доли населения России — сегодня количество частных инвесторов превысило отметку в 10 млн человек.

Директор филиала «Открытие Брокер» в Красноярске Мария Таткина рассказала, почему финансовые рынки стали так популярны, а также объяснила, как можно на них зарабатывать новичкам.

Чем вызван такой интерес к инвестициям в последние годы?

— Сейчас ключевая ставка находится вблизи исторического минимума. На этом фоне резко повысилась актуальность инвестиций и биржевых инструментов, поскольку доходность депозитов уже не устраивает даже самых консервативных в плане финансов граждан. Разумеется, это негативно сказывается на тех людях, для которых вклады были основным способом вложения денег. Теперь они оказались в новой для себя ситуации.

Все больше красноярцев обращают внимание на фондовый рынок, который пока остается относительно дешевым, но при этом одним из самых высокодоходных в мире.

Как пандемия повлияла на работу вашей сферы?

— Брокерский бизнес довольно легко адаптировался к условиям вызванной пандемией новой реальности. Биржа всегда была на острие прогресса, именно в инвестиционной индустрии всегда внедрялись инновации, высокотехнологичные решения. Такие сервисы, как дистанционное открытие счета или совершение сделок со смартфона, давно стали обыденностью, поэтому сама по себе удаленная работа с клиентами у нас была давно налажена. Другое дело, что пришлось оперативно решать локальные задачи перевода персонала на удаленку, развертывания и подключения дополнительных каналов коммуникаций, но, как и для других высокотехнологичных компаний, для нас это было скорее делом техники.

Сейчас любые операции: открытие счета, совершение сделок, консультации специалистов и многое другое — красноярцам доступны онлайн, для этого достаточно скачать мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции».

Что изменилось после пандемии?

— На финансовые рынки пришло много инвесторов. Разумеется, среди них стало больше молодежи, которой близка инновационность биржи. Мы любим своих клиентов и стараемся сохранить тепло в отношениях с каждым. Здесь нам очень помогает наша программа лояльности

«O. InveStore!». В рамках программы лояльности клиенты «Открытие Брокер» получают бонусные баллы, которые можно потом потратить на покупки любых из более 12 тыс. товаров в витрине вознаграждений. Компания начисляет бонусные баллы в виде кешбэка, возвращая процент от комиссии за совершенные сделки с ценными бумагами. Кроме того, баллы можно получить в рамках различных акций. Так, в течение 30 дней после cделки начислять кешбэк в размере 50 % от комиссий за сделки. Кроме того, бонусные баллы начисляются за рекомендацию компании в качестве брокера для инвестирования на финансовых рынках своим друзьям, родственникам и коллегам. За все время — а программа была запущена в декабре 2018 года — участникам начислено более 20 млн баллов.

Это первая в России программа лояльности для инвесторов, и недавно количество участников «O.InveStore!» перешагнуло отметку в 20 тыс. человек. Стать участником программы лояльности «Открытие Брокер» очень просто. Надо открыть счет (сделать это можно онлайн), а затем подключиться к программе лояльности в «O.InveStore!» в личном кабинете «Открытие Брокер».

Раз уж мы заговорили про брокеров, какими критериями нужно руководствоваться при их выборе?

— Как и при выборе банка, мы в первую очередь оцениваем надежность и известность компании. У «Открытие Брокер», например, наивысший уровень надежности на уровне «ААА.iv» , компания входит в состав группы банка «Открытие». В прошлом году мы отметили юбилей — нам исполнилось 25 лет, а филиал в Красноярске работает с 2005 года. За это время нашими клиентами по всей стране стали более 300 тыс.россиян.

Также важно учитывать комиссии брокера. Мы недавно значительно улучшили и упростили наши тарифы — теперь одни из самых выгодных на рынке. Благодаря обновлениям, инвестор с любым размером капитала, опытом торговли и инвестиционной стратегии сможет найти наиболее подходящий тариф. Чего только стоит тариф «Инвестиционный» без депозитарной комиссии и небольшой платой за сделку — всего от 0,025 %! Для крупных клиентов у нас есть тариф «Премиальный», где ставка зависит от суммы на счете и может доходить до 0,005 %.

При этом с «Открытие Брокер» вдвойне выгодно работать при наличии карты банка «Открытие». Так, при инвестировании от 2 млн рублей клиенту присваивается статус «Премиум», который позволяет получать до 4 % кешбэком с покупок картой банка «Открытие» или 11 % в выбранной категории. Это одно из лучших предложений на рынке.

Во что посоветуете вкладывать деньги красноярцам, которые только задумываются о приходе на фондовую биржу?

— Лично я рекомендую присмотреться к компаниям, которые выплачивают хорошие дивиденды. Многие из них достигают дву-значных показателей. Мы своим клиентам предлагаем сбалансированные портфели со средней доходностью в районе 10 %. Также многие наши клиенты пользуются рекомендациями наших аналитиков, ко­торые приходят на электронную почту, по смс и в виде уведомлений на смартфон клиента, а исполнить их можно в несколько кликов в личном кабинете или мобильном приложении — это очень удобно. Это эф­фективное решение: по итогам прошлого года 96 % идей наших аналитиков принесли клиентам прибыль. Доходность по многим идеям была двузначной.

Людям, которые хотят получать доходность в долларах, мы рекомендуем вложения в иностранные акции и еврооблигации. Эти инструменты позволяют приносить прибыль выше, чем дают валютные вклады. Если для инвестиций в акции достаточно и ста долларов, то входной порог в евро-облигации начинается от $1000, однако это более надежный инструмент.

Как быть тем, кто не готов самостоятельно разбираться в инвестициях?

— Таким людям мы рекомендуем вкладывать деньги в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Вы покупаете паи понравившегося вам фонда, а дальше им управляют профессионалы из управляющей компании «Открытие». Клиенту достаточно просто отслеживать динамику доходности. Так, по итогам 2020 года большинство наших ПИФ принесло клиентам двузначную доходность, а фонд «Открытие — Лидеры инноваций» заработал более 70 % годовых в рублях. В ПИФ можно инвестировать от 5 тыс. рублей. Таким образом, это один из самых доступных на рынке инструментов.

Как я уже говорила, практически все операции можно совершать с помощью компьютера или смартфона. Открыть счет и посмотреть всю необходимую информацию красноярцы могут дистанционно на нашем сайте open-broker.ru, пополнить счет можно в интернет-банке или личном кабинете. Тем гражданам, которых заинтересовали ПИФ, необходимо посетить офис компании перед покупкой ее продуктов — мы всегда рады видеть в нашем комфортном филиале по адресу: ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 15. Мы работаем по будням с 09:00 до 20:00, телефон 8 (800) 500-99-66.

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