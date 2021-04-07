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На КЭФ-2021 представят инструменты господдержки для бизнеса

На КЭФ-2021 представят инструменты господдержки для бизнеса
Иллюстрация: КЭФ21.рф

Дискуссия о новых возможностях для роста российской экономики пройдет в ходе трека «Промышленность и передовые производственные технологии» на Красноярском экономическом форуме.

#НОВОСТИ

Ее участники обсудят изменение правил и процессов развития промышленности в результате экономического шока 2020 года, а также влияние трансформации промышленности на комплексное развитие регионов.

В частности, Фонд развития промышленности представит инструменты господдержки для российских компаний. Директор ФРП Роман Петруца планирует рассказать о важных изменениях в работе Фонда:

С этого года мы начали выдавать займы до 2 млрд рублей практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Теперь такие кредиты под 1% или 3% годовых сроком до семи лет может получить широкий круг предприятий. При этом в нашем арсенале есть программы, которые позволяют получить финансирование под 1% по таким приоритетным направлениям как цифровизация промышленности, диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса, производство комплектующих», – пояснил Петруца.

Отметим, Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) — государственный институт развития экономики наряду с АО «Роснано», фондом «Сколково». ФРП предоставил свыше 800 льготных кредитов российским предприятиям на общую сумму свыше 181 млрд рублей.

Среди экспертов и участников дискуссии «Новая промышленность – новые возможности для роста экономики страны» – руководители крупных российских предприятий, научных центров мирового уровня по передовым цифровым технологиям и компетенциям, представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также представители индийской и корейской промышленности.

Своими ожиданиями от работы в рамках трека поделился старший вице-президент по связям с промышленностью Сколковского института науки и технологий Алексей Пономарев. Он акцентировал внимание на том, что в настоящий момент разрабатывается стратегия социально-экономического развития России.

В процессе разработки становится понятно, что традиционный подход, когда отдельно обсуждаются отраслевые стратегии для высоких технологий, промышленности, науки и инноваций, уже не дает нужных результатов – современная промышленность неразрывно связана со сквозными технологиями и механизмами реализации крупных технологических инициатив. Это объясняет актуальность нашей секции, - пояснил Алексей Пономарев. - Мы планируем обсудить два основных вопроса: какие инструменты важно использовать для развития промышленности на основе новых технологий и какие отраслевые направления приоритетны для России? Особое внимание хотелось бы уделить отношению компаний-лидеров, институтов развития и «национальных чемпионов», а также лучше понять позицию Министерства промышленности и торговли по ключевым технологическим направлениям: развитию электродвижения, перспективам декарбонизации промышленности, развитию электронной и фотонной компонентной базы, развитию аддитивных и новых производственных технологий и промышленного интернета вещей».

Напомним, Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 16 апреля 2021 года, он будет посвящен поиску решений эффективного преодоления последствий кризиса и адаптации национальной экономики под современные вызовы.

 

Автор: Петр Савельев
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